Lara Arreguiz era una joven argentina de 22 años que amaba a los animales y estudiaba veterinaria. La chica padecía diabetes y cuando se contagió de coronavirus comenzó a encontrarse muy mal por eso acudió a un centro de salud donde los sanitarios le dijeron que no había camas, así que Lara se tumbó en el suelo y, una semana después de contagiarse, murió.

La joven comenzó con síntomas fuertes de covid-19 el pasado 13 de mayo y sus padres la llevaron al centro de salud Protomédico de Santa Fe. Allí no había camas así que Lara tuvo que esperar en una silla de ruedas, según señala La Nación.

Lara Arreguiz, 22 años, falleció de Covid-19 en Santa Fe sin poder atenderse.



El gobierno desplegó un accionar delictivo con las vacunas que se sigue cobrando víctimas de la corrupción.



Sus padres decidieron trasladarla entonces al Hospital Iturriaspe, un centro que como los de la mayoría del país, estaba colapsado. No había camas ni sillas disponibles, así que la joven se tumbó en el suelo sobre su mochila.

"Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el piso y yo le puse una campera", explicó su madre.

Más tarde recibió una cama en la que se produjo el trágico desenlace. Lara fue diagnosticada con una neumonía bilateral, “el jueves 20, me mandaron mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando arribé, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno. Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. Pero a las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, contó su padre a La Nación.

La imagen ha emocionado a Argentina y ha puesto de relieve la situación de colapso en la que se encuentran los hospitales. Además, muchos periodistas y ciudadanos argentinos han denunciado la corrupción en las vacunas contra la covid-19 en el país.

Los padres Lara por su parte, quieren concienciar a la población joven de que el virus es mortal también para ellos, "la gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto es mentira”, expresó el padre.