Antonio Resines, Josete y Gloria serán los embajadores de los productos agroalimentarios conquenses gracias a Diputación

La Diputación de Cuenca ha iniciado una campaña promocional de las cuatro Denominaciones de Origen de vino que están en la provincia, DO La Mancha, DO Manchuela, DO Ribera del Júcar y DO Uclés, donde cuenta con los actores Antonio Resines, Gloria y Josete que serán los encargados de viajar por los distintos municipios para conocer los procesos productivos que llevan a conseguir la calidad de uva, vino y mosto.