Increpan a un reportero de 'AR' en una concentración en Barcelona: "Le dais voz a una psicótica como Rocío Carrasco"

Desde primera hora de la mañana un grupo de manifestantes se han posicionado frente a la sede de Esquerra Republicana en Barcelona para protestar en contra del incumplimiento del pacto con la CUP. Los manifestantes intentaban impedir un desahucio y tras la llegada de la policía se han producido varios altercados.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha enviado a un equipo para cubrir lo que estaba ocurriendo frente a la sede de ERC, partido al cual los protestantes culpan por no retirar a los antidisturbios de los casos de desahucio. Miquel Valls ha conectado con plató a mitad de la mañana cuando un grupo de jóvenes ha empezado a gritar a sus espaldas: "¡Prensa española manipuladora!".

No obstante, la cosa no se ha quedado ahí, y es que la tensión se ha ido elevando conforme el reportero terminaba su intervención. Al ver que un grupo de mujeres se acercaba al reportero para increparle, el programa ha vuelto a conectar en directo con el equipo situado en Barcelona para ver lo que estaba ocurriendo. El periodista ha intentado apaciguar los ánimos y les ha explicado que han contado todo lo que estaba pasando en el contexto de la manifestación.

Sin embargo, la denuncia de las señoras parecía venir por otro tema y no por los desahucios. "Muchísimo ánimo a Rocío Flores y David Flores Junior. ¡Dejad de ser cómplices de Rocío Carrasco!", gritaba una de las mujeres a cámara y, poco después, al reportero. "Solamente le dais habla a una psicótica como Rocío Carrasco", ha exclamado su compañera.

Confundo, Miquel Valls explicaba que en este momento no se estaba informando sobre la serie documental de la exmujer de Antonio David y que las cámaras de 'AR' estaban en Barcelona para cubrir un desalojo. "Yo te sigo por el Telegram y te mando cosas y no me haces ni puto caso", ha comentado una de las mujeres. Finalmente, el reportero se ha alejado del barullo, mientras las dos manifestantes le increpaban de fondo.

Ana Rosa no da crédito, tras los gritos de una manifestante sobre Rocío Carrasco en un desahucio: "En fin" #AR25M https://t.co/8eBVkiHxyu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 25, 2021

Ana Rosa que estaba viendo la escena desde plató se ha reído ante lo ocurrido y ha añadido: "Lo de prensa española manipuladora... Siempre hay un tonto, pues está la tonta del día". Justo después, la presentadora ha denunciado que la CUP sea quien se manifieste en contra de su socio de gobierno, pocos días después de la llegada a la presidencia de la Generalitat de Pere Aragonés.