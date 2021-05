L'obra de Juan Ripollés inspira una pel·lícula d'animació amb producció xinesa

'Planet Ripos' tracta d'un variat grup de personatges que viu en Ripoville, una metròpolis futurista en el Planeta dels Ripos. En aquesta xicoteta bambolla, els personatges tindran les seues pròpies passions i els seus papers que jugar, les seues amistats i les seues discussions. Cada dia en alçar-se descobreixen que Ripoville està en un lloc diferent del planeta. Ripoville es mou i canvia com un cub de Rubik. L'aventura i el surrealisme caminen junts en aquesta producció.

El projecte està produït per Planet Ripos A.I.E. en coproducció oficial amb Xina a través de la productora Beijing Ying Tian Pictures Co. LTD, la productora canadenca H2V Distribution Inc. i la catalana Turkana Films.

L'interés de la productora xinesa, en concret, naix "del prestigi adquirit per l'artista en el país asiàtic, després d'exposar la seua obra en els museus més importants del país i comptar amb un acolliment molt favorable en el mercat privat".

Compta ja amb l'ajuda de l'Institut Català dels empreses culturals (ICEC), i amb la participació activa de l'escola Valenciana audiovisual Primer Frame, no només en la pel·lícula sinó en un futur desenvolupament de videojoc basat en el film i comptarà igualment amb un ampli equip de professionals de la Comunitat Valenciana, expliquen responsables de la producció en un comunicat.

Amb un pressupost de 5,5 milions d'euros i 92 minuts de durada, la cinta serà dirigida per Manuel J. García Pozo, un professional amb més de 25 anys d'experiència en el sector, que ha treballat per als grans estudis com Walt Disney, Warner Bros o Universal Pictures, entre uns altres. Ha guanyat diversos premis en festivals i ha sigut nominat en diverses edicions dels Goya.

El projecte serà supervisat artísticament pel propi Joan Ripollés. El guió és a càrrec del propi Manuel J. García i els britànics, Joel Jessup i Jen Upton, de l'equip de David Freedman una de les grans figures actuals del món de l'animació.