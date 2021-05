La nova zona verda d'estacionament per a residents a València costarà 86,20 euros a l'any

La nova zona verda d'estacionament exclusiu per a residents a València costarà 86,20 euros a l'any. L'Ordenança de Mobilitat en vigor va introduir un nou sistema d'estacionament regulat que preveu tres zones diferenciades: blava (com fins ara, de rotació lliure), taronja (d'ús mixt) i verda (exclusiva per a residents), però quedava per conéixer la tarifa d'aquesta última.

La Comissió d'Hisenda ha aprovat aquest dilluns l'import que hauran d'abonar els usuaris i que podrà començar a instaurar-se a la ciutat una vegada es ratifique en el plenari de l'Ajuntament d'aquest dijous la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxa per Estacionament de Vehicles en la Via Pública.

Segons han informat fonts de l'àrea de Mobilitat Sostenible, la base del càlcul d'aquesta taxa de residents —realitzada pels tècnics d'aquest servei amb la supervisió dels del servei d'Hisenda— s'ha dut a terme prenent com a referència, d'una banda, els continguts del contracte del Servei d'estacionament regulat en la via pública de València i, per una altra, el valor de l'aprofitament.

Així, conforme a l'anàlisi financera efectuada, l'import de la taxa que s'estableix no excedeix el cost anual de la prestació del servei de regulació de l'estacionament en zona verda (205,15 euros per plaça amb una demanda estimada de 2,38 usuaris, la qual cosa dóna com a resultat els 86,20 euros a l'any) i queda "molt per davall del valor de mercat de l'aprofitament de l'espai públic", tal com han detallat aquestes mateixes fonts.

El pròxim pas per a la instauració de zones d'estacionament exclusiu de residents a la ciutat és la realització dels estudis necessaris a aquest efecte. Districtes com el de Ciutat Vella i barris com Russafa, el Botànic, Benimaclet o el Cabanyal, les associacions veïnals de les quals han reiterat el seu desig d'introduir aquesta nova zona, podrien ser els primers beneficiaris, assenyalen des de Mobilitat.

"La zona verda és una eina fonamental per a millorar la vida en els barris, especialment en aquells que pateixen més molèsties per falta d'estacionament per als residents i les derivades del trànsit d'agitació", apunta el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. Per això, l'edil qualifica com "una excel·lent notícia" que València "per fi puga disposar d'aquesta possibilitat que és una realitat en les principals de capitals europees des de fa dècades", explica.

Requisits per a optar a les places

Com a requisits per a estacionar per part dels residents tant en aquesta nova zona verda de limitació horària com en la taronja ja existent es troben l'exigència que el domicili fiscal del vehicle que conste en el registre corresponent de la Direcció General de Trànsit siga València i l'abonament de la taxa corresponent.

A més, serà preceptiva l'obtenció d'un distintiu de resident que donarà dret al seu titular a l'ús de les places lliures delimitades amb la senyalització corresponent en el barri, districte o zona on estiga empadronat, així com estar al corrent tant en el pagament de tributs com de sancions en matèria de circulació per infraccions comeses en les vies públiques del terme municipal de València.

Al marge de la taxa establida per a la nova zona verda, el cost de resta de taxes vinculades a les places de l'ORA es manté congelat. El nou sistema d'estacionament regulat de la ciutat es va desbloquejar fa un mes, en desestimar el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals l'últim recurs pendent.