El nou contracte de l'ORA de València augmentarà les places d'aparcament per a residents i mantindrà les blaves

L'Ajuntament de València aprovarà finalment aquest divendres la licitació del nou contracte de l'ORA d'estacionament regulat que preveu, a més de les actuals zones blava i taronja, una nova verda d'aparcament exclusiu per a residents, tal com marca la nova Ordenança de Mobilitat.

El nou plec, que fixa un import superior als 34 milions d'euros per a un període de cinc anys, contempla fins a 10.500 places d'aparcament com a escenari final, enfront de les 5.439 actuals. Aquest increment de 5.000 places es produirà amb places de zones verda i taronja (aquestes últimes passaran a ser d'ús mixt), segons ha explicat aquest dimecres el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, qui ha detallat les principals novetats de la licitació.

A més, l'adjudicatari tindrà, sobre aqueixa xifra total, un marge de maniobra del 20% per a poder incrementar o reduir el volum de places regulades en funció de les necessitats per barris. Per exemple, si es converteix en zona de vianants un entorn amb zona blava, aquesta es podrà traslladar a una altra ubicació, però no augmentar el seu número total en el conjunt de la ciutat.

Precisament, la realització d'estudis de demanda d'ocupació i de possible ampliació d'aquestes places d'aparcament verdes i taronges ateses les demandes ciutadanes és una altra de les exigències del nou contracte de l'ORA, així com la gestió de la documentació per a les multes, així com la nova senyalització vertical i horitzontal.

Quant a les modalitats, l'actual zona taronja de Ciutat Vella es transformarà en verda per a residents, segons Grezzi ateses les demandes veïnals, una mesura que es complementarà amb la instal·lació de càmeres d'accés a la zona regulada, encara que totes dues mesures s'implantaran de manera independent.

A més, els parquímetres seran d'última generació i de propietat municipal (no com en l'actualitat), es podrà pagar per mòbil i app, regularà l'aparcament en zones de càrrega i descàrrega i les places per a la persones amb diversitat funcional i identificarà als vehicles híbrids i elèctrics mitjançant un lector de matrícules.

El plec també preveu l'obertura d'una oficina d'atenció als usuaris i la creació d'una aplicació per a web, dispositius mòbils i tauletes en la qual, a petició dels operadors, es podran integrar altres existents.

L'anterior contracte ha estat prorrogat en els últims anys com a conseqüència de l'anul·lació de la licitació llançada en 2015 per l'anterior Govern local. Segons Grezzi, aquest text "perjudicava la ciutadania" perquè preveia un augment de 10.000 places de zona blava en els barris "sense explicar per què" i deixava la propietat dels parquímetres en mans de la contracta.

Aqueix contracte ha generat uns ingressos de 46 milions d'euros entre 2013 i 2019, dels quals 17 milions han sigut per a les arques municipals.