Broncano, a Ricardo Gómez y Belén Cuesta: "Me habéis hecho dos de los mejores regalos de la temporada"

Casi una semana después de presentar su nueva obra de teatro, El hombre almohada, en El hormiguero, Belén Cuesta y Ricardo Gómez acudieron a La Resistencia para hablar de la representación que realizan en los Teatros del Canal de Madrid.

Así se hace un buen tuit de promo. Pues nada, ya está. Promo hecha. https://t.co/RI6QYWmEJC — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 24, 2021

Los actores le llevaron sendos regalos David Broncano, como es costumbre por parte de los invitados del programa de Movistar en esta temporada.

"Hoy tengo un problema, por primera vez en cuatro o cinco años, he visto lo que viene a presentar la gente". Estoy desorientado, admitió Broncano, mientras que Gómez señaló que "en el ensayo del jueves le dije a Belén que ibas a venir, y no se lo creyó".

El conductor del programa comentó que "habré ido al teatro como cinco veces y tres o cuatro han sido para ver a Ricardo... ¡Es increíble!". El actor le contestó irónicamente: "Imagínate hacer una entrevista sabiendo de lo que hablas, que movida...".

Cuesta recordó que, al acabar la obra, se vieron con Broncano y le preguntaron que le podían llevar al programa: "Saqué un tema, que me gustan las sábanas, y he aprendido que, cuanto más hilo, mejor", señaló la actriz, que le regaló unas al presentador.

Gómez, por su parte, le llevó un obsequio que le habían hecho a él sus amigos por su cumpleaños, pero que "tú le vas a dar mejor uso porque a mí me da cosa ponérmelo", comentó el actor.

"En el futuro, quiero que tú yo reproduzcamos un meme que hay de Macaulay Culkin y Ryan Gosling", afirmó el invitado, que le hizo entrega de una camiseta de su cara cuando interpretaba a Carlitos en Cuéntame.

Meme de Macaulay Culkin y Ryan Gosling, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

Broncano admitió que era "de los mejores regalos que me han hecho. Creo que los vuestros son dos de los mejores. Mañana mismo me haré una foto con esta camiseta que me ha traído Ricardo".

El presentador se pasó todo le programa con el obsequio puesto en muestra de agradecimiento a su invitado: "La voy a desgastar, este verano me la voy a poner todo el rato", aseguró.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Para concluir la broma, el actor comentó que "en cuanto salga una foto tuya con la camiseta, yo me hago otra con esa imagen", y de esa manera recrear el meme de los actores de Hollywood.