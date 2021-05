Cs denuncia que la estación de autobuses es "inaccesible" para personas con discapacidad

Sobre este asunto, el concejal de Cs Javier Copoví ha presentado una moción en la comisión de Movilidad, aunque ha sido rechazada, un hecho que ha criticado el edil, ha indicado la formación en un comunicado. Copoví ha lamentado que las personas con discapacidad no podrán ser usuarios "en plenitud de derechos" de la estación de autobuses hasta su remodelación en 2023.

La propuesta pedía que el Ayuntamiento de València instara a la Conselleria de Política Territorial, Obras públicas y Movilidad a realizar de manera urgente de los ajustes "necesarios razonables" en materia de accesibilidad, comunicación y plena inclusión en la estación de autobuses para "cumplir con la normativa vigente y consolidar los derechos de las personas con discapacidad", con independencia de la reforma y remodelación integral prevista.

"No hemos pedido nada descabellado, sino que el Ayuntamiento se encargue de que se cumplan los derechos de todas las personas, ya que, hasta que no se inicie la remodelación de la estación, la realidad es que no sirve para todos los ciudadanos, dado que presenta graves deficiencias en su accesibilidad, lo que la hacen inaccesible para personas con discapacidad, incumpliendo la normativa y reglamentación nacional, autonómica y municipal en esta materia", ha manifestado.

Así, ha denunciado que, en la actualidad, la estación de autobuses "es un lugar con ascensores que están inutilizados, sin itinerarios adecuados para invidentes, sin accesibilidad auditiva y sin comunicación aumentativa o pictogramas".

Finalmente, ha alertado de que esta situación incumple de manera "flagrante" la normativa establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, el Estatuto de las personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana y sus referencias en especial sobre ajustes razonables.