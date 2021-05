Set funcionaris denuncien Campillo i Notario per prevaricació en la contractació d'interins

Els denunciants basen la seua acusació en un ofici de l'Ajuntament remès al Jutjat d'Instrucció número 20, en el qual s'afirma que, en haver-se esgotat la borsa de treball d'Auxiliar Administratiu constituïda per acord de la Junta de Govern Local al setembre de 2017, es va acordar per unanimitat, previ acord en la Taula General de Negociació (maig de 2018), constituir una nova borsa per a futurs nomenaments interins, amb els aspirants que havien superat el primer exercici.

Segons Vox, es tracta d'un acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2017 que "ratifica l'acordat en el futur, unes actes de maig de 2018". La formació assenyala que els denunciants qualifiquen aquest fet de "disbarat" i "bogeria" i afigen que les borses de treball de setembre de 2017 "no existeixen" i no consta tampoc menció a elles en la Junta de Govern Local celebrada eixe dia.

A més, Vox indica que, segons la denúncia, els regidors Sergi Campillo i Luisa Notario, aleshores responsable de Personal de l'Ajuntament i la seua assessora, també haurien comès prevaricació administrativa en el nomenament de més de 300 interins per dur a terme contractacions de personal que havien superat tan sol la primera prova de la borsa, basant-se en l'autorització d'eixe acord de la Junta de Govern Local.

En aquest cas se sosté que, d'acord amb les bases reguladores publicades al desembre de 2016, aquesta decisió és contrària a la llei, atés que "diu clarament que no podran nomenar-se funcionaris que hagen suspès el segon exercici". Per tant, eixos acords "vulnerarien una disposició de caràcter general en contra del que estableix la llei, i serien nuls de ple de dret tant els acords pels quals s'han convocat les borses d'interins, com els seus propis nomenaments".

Vox afig que l'acta de la Taula de Negociació de Personal de l'Ajuntament de maig de 2018 va arreplegar un advertiment del representant del sindicat CSIF a Campillo sobre que l'obertura d'eixa borsa "constituïa un greu perjuí a tot el personal que poguera tornar a concórrer a una nova convocatòria".

Els set funcionaris denunciants critiquen que l'Ajuntament "ha prescindit de procediments ordinaris de processos selectius de personal mitjançant oposicions, o almenys concurs d'oposició, convocant borses i veient-les en curts períodes de temps per a avisar i beneficiar a afins, amics i sindicalistes que servisquen de palmeros".

En aquesta línia, apunten al fet que els requisits de mèrit i capacitat "brillen per la seua absència i, a més, s'ha denegat la possibilitat de promocionar i fer carrera administrativa, com preveu la Llei de l'Estatut de la Funció Pública i la normativa laboral, a funcionaris que porten més de 30 anys de servici". Segons calculen, els nomenaments a través d'aquest procediment "nul, irregular" han augmentat la despesa de personal en 9,5 milions d'euros a l'any.

El portaveu de Vox en l'Ajuntament de València, Pepe Gosálbez, ha exigit a l'alcalde de València, Joan Ribó, el cessament "fulminant" de Campillo i Notario si són citats com investigats pel jutjat.

TRAMITACIÓ CONFORME A LLEI

Per contra, des del consistori han assenyalat a Europa Press que ni Campillo ni Notario tenen coneixement de denúncia alguna sobre aquests fets i expliquen que els expedients als quals es refereix la denúncia van ser validats per la prefectura del servici, el secretari de l'àrea de Personal i la Intervenció General de l'Ajuntament, amb el que subratllen que és "simplement impossible" cometre prevaricació amb eixe vistiplau.

Per tant, segons expliquen a Europa Press, tant Campillo i Notario estan "molt tranquils" perquè els expedients "es van tramitar conforme a llei, amb totes les firmes necessàries i atenent al que marca la norma".

En aquesta línia, sobre la borsa d'auxiliars administratius de 2018 en la qual es denuncia que no va haver-hi acord de la Junta de Govern, detallen que en 2016 es va constituir una borsa que es va esgotar i que la constituïda dos anys després es va fer amb les persones que havien aprovat el primer examen de l'anterior.

En aquest cas, defenen que aquesta constitució està "perfectament validada jurídicament" i consta l'acord de creació en Junta de Govern Local i, a més, recalquen que es va aprovar per unanimitat de tots els sindicats en la Taula General de Negociació.

En aquesta línia, afigen que la denúncia no és nova perquè ja va haver-hi una altra en 2018 per aquest cas, que va ser arxivada en primera instància pel Jutjat d'Instrucció número 20, decisió que va confirmar l'Audiència provincial.