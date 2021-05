Recaudan casi 10.000 euros para ayudar a un ciudadano senegalés tras arder su puesto de venta en Los Remedios

Una campaña de solidaridad lleva recaudados cerca de 10.000 euros para apoyar a un ciudadano de origen senegalés al que un incendio destrozó el puesto de venta que regentaba desde hace más de 30 años en el barrio sevillano de Los Remedios, una iniciativa a la que se han sumado también a título personal agentes de la Policía Nacional que se han volcado con el afectado y le han hecho entrega de más de mil euros recaudados entre efectivos policiales.

En declaraciones a los medios de comunicación, el propio afectado, Jimy, se ha mostrado agradecido por el apoyo recibido desde que el pasado viernes ardiese su qiosco y ha explicado que un vecino del barrio se acercó a él "casi llorando" para prestarle su ayuda. "Yo no lo conocía pero me dijo que iba a iniciar una campaña para recaudar fondos y ayudarme", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado "increíble" todo el apoyo que ha recibido y ha asegurado que su objetivo es "volver a montar el puesto". "Es mi vida, aunque tengo que empezar desde cero, pero gracias a Andalucía y a Sevilla lo he recuperado todo", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que desconocía que hubiera "tanta gente buena".

Sobre los hechos en concreto, ha dicho que no ha sido un acto racista porque ya, según ha añadido, se había quemado mobiliario urbano en la zona en lo que ha calificado como acto vandálico. De hecho, ha insistido en que "en España no existe racismo". "España es el mejor país del mundo; en Andalucía y Sevilla no hay racismo. Tengo cuatro hijos criados aquí y nunca han sentido el racismo en Sevilla", ha hecho hincapié.

Por su parte, Sergio Infante, un agente de la Policía Nacional que le ha hecho entrega del dinero recaudado entre los compañeros del cuerpo, ha explicado que los agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Sevilla han querido hacer "una aportación" con el fin de que Jimy recupere su puesto, a la vez que ha mostrado su sorpresa por la "gran acogida" que está teniendo esta campaña solidaria.

"MUY TRABAJADOR Y BUENA PERSONA"

En esta línea, ha subrayado que cuando se enteraron de lo que había pasado "todo el mundo quiso colaborar económicamente" para ayudar al citado ciudadano senegalés, por lo que han podido recaudar 1.300 euros para que "Jimy pueda volver a ejercer su actividad".

Sobre el afectado, el agente ha recordado que lo conocen "desde siempre" y ha destacado que "siempre ha sido respetuoso y muy trabajador", ya que "desde bien temprano montaba su puesto hasta última hora de la noche", por lo que ahora que lo está pasando "bastante mal" hay que "devolvérselo de alguna forma". "Ha sido un claro ejemplo de trabajador y buena persona, por lo que esto es un reconocimiento a esos 30 años de compromiso que siempre ha tenido con todos nosotros", ha asegurado.

Por último, el vecino que ha iniciado la campaña en redes sociales para la recogida de fondos, David Reina, también ha querido acercarse a apoyar a Jimy y ha comentado que lo lleva viendo en su puesto "toda la vida", por lo que al enterarse de lo ocurrido no dudó en ayudarle. "Se ha volcado todo el mundo y está bien que la gente ayude cuando a alguien le hace falta", ha apuntado. Así las cosas, ha señalado que hay casi 700 personas en el portal Gofundme que ya han aportado su granito de arena para que Jimy recupere su negocio.