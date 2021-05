Detingut a València un home per agredir la seua parella després d'una discussió

Els fets van ocórrer en el barri de Benimàmet divendres passat sobre les 22.00 hores, quan el detingut, en estat embriac, va agredir la seua parella després d'una discussió, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Els agents van ser comissionats per la sala 091 després de rebre l'avís d'una amiga i veïna de la víctima, en la vivenda de la qual s'havia refugiat la dona, mentre l'agressor es trobava en el seu domicili, en la mateixa finca.

A la seua arribada, els policies van observar que la víctima estava ferida en el rostre i en altres parts del cos, per la qual cosa va ser traslladada a un centre mèdic per a ser atesa per les lesions ocasionades.

Posteriorment, va ser portada a comissaria per a denunciar els fets, i així garantir els drets que li assistixen com a víctima de violència de gènere. Finalment, els agents han arrestat al presumpte agressor, la parella de la víctima, que ha sigut traslladat a la Inspecció Central de Guàrdia.

L'unitat GAMA de la Policia Local ja realitzava un seguiment al detingut, ja que no és la primera ocasió que ha agredit la seua parella.