"Siempre pensé que haría grandes cosas": habla Joshua Silverstein, el primer novio conocido de Meghan Markle

Mucho (muchísimo) ha llovido desde entonces, pero está claro que Meghan Markle, antes de entrar en la familia real británica, tuvo una vida normal y tuvo sus ligues y sus novios. Uno de ellos, el primero reconocido, ha querido hablar ahora sobre cómo fue salir con quien es ahora una de las mujeres más famosas del planeta.

El actor y productor Joshua Silverstein ha aparecido sorpresivamente en el programa británico Lorraine y ha reflexionado sobre qué significó para él salir con la actual duquesa de Sussex pero, sobre todo, cómo veía él que era su entonces pareja y su trayectoria vital desde hace cinco años, cuando se hizo mundialmente conocida por ser la pareja del príncipe Harry y, ahora, su esposa y madre de Archie y de la bebé que está por llegar.

Para empezar, Silverstein alabó no solo la cabeza fría de Markle una vez que ha asentado su posición y se ha dedicado, desde su altavoz mediático e institucional, a abordar temas que se consideran tabú con la idea de concienciar sobre ello, sobre todo en temas como la presión mediática, el aborto espontáneo, el racismo de las altas esferas en sociedades contemporáneas o la desigualdades y discriminaciones que sufren ciertos colectivos y minorías.

"Siempre pensé que Meghan llegaría a hacer grandes cosas. Y eso cuando incluso solamente tenía 13 años. Ha tenido muy claro el camino que quería seguir y ha trabajado duro para ello", ha confesado en el espacio televisivo del canal ITV Silverstein.

El artista tiene claro que su expareja quería marcar la diferencia, ya fuera a través de su trabajo o de su consciencia social, explicando que una de las cosas que más le atrajeron de una joven Meghan fue "la confianza en sí misma" que ya tenía por aquel entonces la duquesa.

"Creo que fue tal y como Meghan lo ha contado: se me acercó ella, y en sí mismo fue muy atractivo que una persona joven tuviera la confianza para venir ella y me dijo que pensaba que yo le parecía guapo", confiesa Silvestein, quien recuerda que cuando estaban juntos, "aquello era lo que hacían los niños". "Ella les dijo a sus amistades que yo le gustaba y yo les dije a mis amigos que ella me gustaba. Nuestros amigos se reunieron y lo arreglaron y luego nos convertimos en novios", rememora.

"Siempre fue una joven con mucha fuerza y llena de confianza", explica a través de una videollamada Silverstein sobre Meghan Markle, que fue además quien tomó la determinación de comenzar una relación sentimental con él, que sin embargo, debido a problemas de conexión no pudo continuar la entrevista.

Actor de Los Ángeles que ha participado en programas como Drop The Mic y The Late Late Show with James Corden, Joshua Silverstein conoció a Meghan Markle en un campamento de verano cuando ambos tenían 13 años, a mediados de los años 90. A pesar de que cortaron, siguieron siendo amigos durante el instituto, con el actor viendo a Meghan en la iglesia y manteniendo el contacto con su exsuegra, Doria Ragland.