El Maestro Joao se ve obligado a desmentir su muerte a causa del fallecimiento del vidente Octavio Aceves

Este domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Octavio Aceves a los 73 años de edad a causa de una infección renal que terminó complicándose. Sin embargo, la muerte del vidente argentino ha hecho que muchos creyeran que quien se había marchado era otro conocido astrólogo televisivo, el Maestro Joao.

Aceves, que llevaba dos años apartado de los medios a causa del alzhéimer, fue muy popular sobre todo en los 90 por su participación en programa como Sabor a ti, de Ana Rosa Quintana en Antena 3, en obras de teatro e incluso en 2011 en Torrente 4: Lethal Crisis.

Por otro lado, el Maestro Joao está teniendo más visibilidad en los últimos años, especialmente tras su participación en Supervivientes o GH VIP 7. Sin embargo, hay personas que han confundido a Octavio Aceves con el rostro de Telecinco y han creído que era él quien había fallecido.

No no he muerto pic.twitter.com/GZqcJNtr8m — Maestro Joao (@maestro_joao) May 23, 2021

Especialmente después de que, por error, el diario manchego clm24.es creara unas categorías llamadas "Muere Maestro Joao" y "Muere colaborador de Telecinco" y metiera dentro la noticia del fallecimiento de Aceves.

Por ello, el ex de Pol Badía salió este domingo a desmentirlo a través de Twitter. "No, no he muerto", tuiteó sencillamente junto a una foto en la que se veía la noticia del citado medio. Y es que, aunque en el diario hayan arreglado el error, dichas categorías siguen existiendo.