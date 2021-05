El guiño de Ángeles Blanco y José Ribagorda con su ropa en Informativos Telecinco

Los presentadores de la edición de fin de semana de Informativos Telecinco, José Ribagorda y Ángeles Blanco, han sorprendido este sábado a los espectadores con un guiño al vestir los colores de sus equipos de fútbol, Atlético de Madrid y Real Madrid, que este sábado se jugaban el título de Liga en la última jornada.

José Ribagorda, con una corbata rojiblanca, y Ángeles Blanco, que lucía un vestido blanco, han homenajeado así a sus respectivos equipos en los informativos del mediodía y de la noche.

Por si los espectadores tenían dudas, ambos periodistas han confirmado posteriormente en sus redes sociales que su ropa no era mera coincidencia. "La vestimenta hoy de Ángeles Blanco y la mía no es nada casual", indicaba Ribagorda.

La vestimenta hoy de @AngelesBlancoTV y la mía no es nada casual. pic.twitter.com/GM7x4EfRba — Jose Ribagorda (@joseribagorda) May 22, 2021

Blanco, por su parte, lanzaba la pregunta a sus seguidores de Twitter: "¿Creéis que el vestuario de hoy es casual?", seguido del hashtag "la Liga se juega en el plató de Telecinco".

¿Creéis que el vestuario de hoy es casual? 🤔 #laligasejuegaenelplatódetelecinco pic.twitter.com/XTLrYFmUyp — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) May 22, 2021

La victoria del Atleti en la Liga abrió la edición de los informativos por la noche, en la que Ribagorda mostró abiertamente su alegría.

"Qué manera de ganar, qué manera de sufrir, el Atleti gana su undécimo título en una Liga que no se ha decidido hasta el último minuto, Ángeles", indicaba Ribagorda al dar paso a su compañera, que lanzaba la siguiente indirecta: "Así es, emocionante, tanto para los aficionados del Atlético de Madrid y también para los seguidores del Real Madrid, que han mantenido la esperanza hasta el último segundo", ha dicho señalándose.

Finalmente, Blanco ha concluido el informativo con un gesto de deportividad, felicitando a su compañero por la victoria de su equipo: "De nuevo, enhorabuena a los atléticos, enhorabuena Pepe, lo mejor de todo es que dentro de solo unos días todos estaremos del mismo lado, apoyando a la Selección".

José Ribagorda y Ángeles Blanco muestran su deportividad tras la victoria del Atleti en la Liga. TELECINCO

"Gracias, eres una gran deportista, vamos a disfrutarlo y a celebrarlo", le ha respondido José Ribagorda con un gesto de compañerismo chocando los puños. "Hombre, para una vez...", ha dicho Blanco, entre carcajadas, a lo que Ribagorda ha reaccionado: "Han sido muchas, no empecemos... Con la tarde que me has dado".