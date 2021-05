PSPV insta a Mazón a "dejar de politizar el trasvase": "Las guerras del agua del PP no han traído una sola gota"

Así se ha manifestado Chulvi tras las declaraciones de Mazón, quien ha denunciado que el Gobierno de España "ha decidido que la Comunitat Valenciana no es merecedora del medio ambiente y de la sostenibilidad" y ha afirmado que no defender y "recortar de manera arbitraria y políticamente" el Tajo-Segura "no es una lucha a favor de la transición ecológica ni de la sostenibilidad, más bien al revés".

El diputado ha contestado que "la única vez que el agua no llegó a la Comunitat gobernaba el PP durante la época de Mariano Rajoy" y ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" para la formación y lo defenderá "sin demagogias baratas".

En esta línea, ha señalado que la Generalitat pondrá en marcha "todas las herramientas a su alcance para garantizar que a la provincia de Alicante no llega ni un hectómetro menos de agua del que le pertenece".

"El Consell ha acudido ya en más de 40 ocasiones a los tribunales para defender los intereses de los regantes", ha apuntado. "Eso es buscar soluciones y no la demagogia del PPCV", ha añadido.

Por último, Chulvi ha lamentado el uso "partidista y estéril" que "hace el PP con el trasvase" y ha remarcado que el Consell "no ha dejado de trabajar en la defensa del trasvase y ha buscado soluciones que nada tienen que ver con la confrontación porque no aporta absolutamente nada".