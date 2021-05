Rocío Carrasco no se cree las lágrimas de Rocío Flores en 'Supervivientes': "¿De repente, su madre soy yo?"

La serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva llega a su fin el próximo miércoles, 26 de mayo. Este viernes, el Deluxe ha emitido un avance de ese último episodio, en el que Rocío Carrasco habla de la participación de su hija, Rocío Flores, en Supervivientes.

En el tráiler mostrado por Telecinco se ve a Flores llorando en un momento del reality, pidiendo que su madre la llame, unas imágenes que provocan que Carrasco aparte la mirada del proyector que tiene enfrente.

"No me hace bien ver esas imágenes porque sé que no es real", se ha explicado Carrasco. "¿De repente, cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo?", se ha preguntado a continuación.

En su opinión, su hija Rocío "no se ha preocupado de cómo yo he estado sabiendo lo que sabía", si bien ha matizado que no está culpabilizando por ello a su hija: "Yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho, esa inmundicia de ser que es Antonio David Flores", ha dicho, mencionando por primera vez en toda la docuserie el nombre de su expareja.

Finalmente, el avance ha mostrado una serie de declaraciones de Antonio David a lo largo de los años en las que decía siempre la misma frase, "el tiempo pone a cada uno en su sitio". La reacción de Rocío Carrasco ha sido contundente: "Creo que el suyo ha llegado".