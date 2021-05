David Flores dijo ante el juez que no llama a Rocío Carrasco porque "no le dan su teléfono", según Laura Fa

David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, acudió finalmente este viernes a declarar en los juzgados de Málaga a raíz de la demanda que Antonio David interpuso contra Carrasco por el impago de la pensión de su hijo.

"Cuando alguien dice la verdad se le ve tranquilo, y es lo que ha declarado. Ha estado con una tranquilidad abrumadora", aseguró el abogado de Antonio David sobre el joven a la salida.

Por su parte, la colaboradora de Sálvame Laura Fa ha desvelado en el programa más información sobre cómo fue la declaración del hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ante el juez.

"David Flores ha dicho que no llama a su madre porque no le dan su teléfono y ha dicho que no tiene ninguna intención de enfrentarse contra ninguno de sus progenitores", ha indicado Fa.

Según Laura Fa, que cita al abogado de Rocío Carrasco, "David Flores se entera el martes de que tiene que ir a declarar, se lo explica su padre, él desconocía que tenía que ir a los juzgados. Cuando le preguntan si quiere ratificar la querella por impago, se queda extrañado y no entiende la pregunta", indica la colaboradora.

Asimismo, David Flores "ha confirmado que tiene una cuenta con dinero en un banco y que es Olga (Moreno) quien gestiona ese dinero".

La demanda que Antonio David Flores interpuso contra Rocío Carrasco se basa en la reclamación de la pensión alimenticia que, presuntamente, no le ha pagado Carrasco a su hijo menor desde hace tres años, una cantidad que ascendería a unos 8.000 euros, según Antonio David.

Esta querella se ha interpuesto a pesar de que Antonio David le debería a Carrasco, supuestamente, unos 195.000 euros de pensión alimenticia por sus dos hijos desde el año 2004. "La base es volver a utilizar a un hijo para hacer daño a la madre", ha destacado Laura Fa, una versión similar a la aportada por la propia Rocío Carrasco esta semana.

"Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse y pedir cárcel para su madre... aunque no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano", dijo el pasado miércoles Carrasco al entrar en directo en el programa que emite su serie documental.