Rocío Carrasco, en el 'Deluxe': "Ha sido un día muy difícil, 'el ser' ha puesto a mi hijo a declarar en contra de su madre"

De manera excepcional, Telecinco emitió este viernes el Deluxe. Al programa acudió Mª Teresa Campos para ofrecer una significativa entrevista en la que se explayó dando su versión sobre todo lo que ha vivido Rocío Carrasco. Lo que nadie esperaba es que la propia protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva entraría en directo.

Lo hizo además en un día bastante complicado, pues este viernes declaró su hijo pequeño, David Flores, contra ella, solicitando el pago de una pensión. Antes de nada, Carrasco alabó a su amiga y le dio las gracias por lo que estaba contando.

Después, confesó que había sido un día muy difícil pese a que no perdía la esperanza. "Estoy en proceso de empezar una nueva vida", dijo Carrasco. También habló, como era inevitable, de la cita judicial que había tenido lugar unas horas antes.

Con desánimo, contó que no se encontraba en su mejor momento: "Hoy ha sido un día muy difícil porque he visto cómo 'el ser' ha puesto a mi hijo a declarar en contra de su madre".

Además, en la reunión telemática, pues el joven declaró desde Málaga junto a un funcionario, mientras que su padre estaba en el juzgado de Alcobendas; dijo que se había enterado de que la pensión que le pasa a su hijo, va a parar a una cuenta en la que aparecen como titulares él y Olga Moreno, la pareja de Antonio David Flores.

También hubo tiempo para el humor, y Jorge Javier Vázquez le propuso un polideluxe, algo a lo que Carrasco no se mostró muy predispuesta: "¿Pero no crees que he tenido suficiente ya?" Además, Jimmy Jiménez Arnau, que fue amigo de su padre, Pedro Carrasco, le dijo que sabía que este se sentiría muy orgulloso del paso que había dado su hija, unas palabras que enternecieron mucho a la protagonista del documental.