La Generalitat proposa que la L12 del tramvia a la Fe discórrega des de la L10 per Germans Maristes fins a Malilla

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que la Generalitat iniciarà en breu els tràmits per a completar el projecte constructiu de la nova línia de tramvia que arribarà fins a l'Hospital La Fe.

Segons ha explicat el conseller, "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) obrirà en breu el procés de la licitació de la redacció del projecte de construcció de la nova Línia 12 de Metrovalencia". El projecte permetrà definir les obres necessàries per a la construcció del tram que unirà la Línia 10 de Metrovalencia, que entrarà en servei en 2022, amb l'Hospital La Fe.

La nova Línia 12 permetrà enllaçar la Línia 10, entre les seues parades d'Amado Granell i Germans Maristes, amb l'Hospital La Fe de València. Segons la proposta realitzada per FGV, la nova línia discorrerà per la pròpia avinguda Germans Maristes i travessarà l'avinguda Ausiàs March, fins a enllaçar en el barri de Malilla amb el carrer Illa Cabrera i seguir pel carrer Vicent Marco Miranda i arribar fins a l'avinguda Fernando Abril Martorell, on es troba el centre hospitalari.

Aquesta alternativa constaria d'un recorregut d'aproximadament 4, 1 quilòmetres de longitud, dels quals 2,2 quilòmetres serien comuns amb la Línia 10 partint de l'estació del carrer Alacant.

No obstant això, el traçat definitiu serà el resultat de la decisió final que es prenga després de la valoració d'un primer estudi de planejament que començarà en els pròxims dies.

Segons ha explicat el propi conseller, "aquesta actuació, juntament amb la resta d'ampliacions previstes per a millorar la mobilitat a València, té com a objectiu estratègic satisfer les necessitats de mobilitat d'un gran nombre de persones". "Hem de proporcionar una opció fàcil, accessible, igualitària i no contaminant perquè qui haja de desplaçar-se a la Fe ho faça amb transport públic, amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".

Espanya i Menguzzato, aquest divendres, en la presentació de la L12 en La Fe. GVA

Diàriament, fins a 5.700 professionals sanitaris d'atenció especialitzada es desplacen aproximadament per a treballar a l'Hospital La Fe. En total, tenint en compte a personal sanitari, pacients i acompanyants, només en una jornada, 15.000 valencians i valencianes es desplacen a aquest centre sanitari tenint en compte les urgències, consultes externes, exploracions radiològiques, ingressos, procediments d'hospital de dia, intervencions quirúrgiques, naixements, etc.

D'altra banda, tal com ha explicat el propi conseller, en un mateix contracte es licitaran per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana també els projectes de la Línia 11 i ampliació de la Línia 10 des de Natzaret fins a la façana marítima de València.

Aquests tres projectes, tal com ha recalcat el conseller Arcadi España, "sumen aproximadament uns 70 milions d'euros d'inversió i significaran un gran salt qualitatiu i quantitatiu en la mobilitat de la ciutat de València, en donar servei en zones en les quals hui dia Metrovalencia no arriba".

Les actuacions a desenvolupar en els projectes comprenen tant l'obra civil, via, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions, peatge, informació al viatger i serveis afectats de la futura Línia 12, tant del propi traçat com de les corresponents parades a definir en el tram i les alternatives de connexió de la nova infraestructura amb les línies actuals.

Aniversari del tramvia

El conseller ha volgut destacar que aquest anunci es fa en el dia que València commemora la recuperació del tramvia com a mitjà de transport públic i sostenible fa 27 anys, sent la primera ciutat espanyola a apostar per la seua recuperació i que hui dia està estés en un gran nombre de capitals.

Arcadi España ha destacat l'"èxit inqüestionable" experimentat pel tramvia de València en les últimes dècades i ha assegurat que aquest mitjà de transport "mira al futur amb optimisme, decisió i il·lusió amb l'impuls donat per la Generalitat per a la construcció de la nova Línia 10 (Alacant-Natzaret-Grau), Línia 11 (Alacant-Port) i Línia 12 (Alacant-La Fe) de Metrovalencia.

El 21 de maig de 1994, amb l'obertura de la Línia 4, es va recuperar un sistema de transport públic que des de finals del segle XIX fins a 1970, havia vertebrat la ciutat i articulat la vida quotidiana dels seus habitants. A l'acte ha acudit la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato i el director general de Sanitat d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, Jaime Peris.

Amb la recuperació d'aquest mitjà de transport per part de la Generalitat, València es convertia en la primera ciutat espanyola a recuperar un sistema de tramvia modernitzat. Espanya ha assenyalat que, des d'eixe moment, "la progressió del tramvia ha sigut constant, fins al punt que les grans capitals com Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao han apostat per aquest mitjà de transport".

El conseller ha parlat del passat, present i futur del tramvia. D'aquesta manera, ha recordat que "la primera línia del tramvia es va inaugurar en 1994 amb 9'8 quilòmetres de xarxa integrats en l'entorn urbà de la ciutat, circumstància que continua conservant, però ja amb 20 quilòmetres de longitud en l'actualitat".

A més, tal com ha recordat, aquest mitjà de transport "va començar amb 1,5 milions de persones usuàries en 1994 i en aquests 27 anys ha desplaçat a més de 165 milions de viatgers i viatgeres amb les tres línies existents hui dia".