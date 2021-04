La L10 de Metrovalencia avança amb la col·locació de huit quilòmetres de vies en el tram subterrani

Les obres de la futura línia 10 de Metrovalencia, que unirà el centre de la ciutat amb el barri de Natzaret al començament de 2022, avancen no sols en el seu tram en superfície, on són més visibles, sinó també en el traçat subterrani. De fet, aquest dilluns ha començat en l'estació d'Alacant la col·locació del carril pel qual circularan els tramvies.

En total està previst instal·lar 8.000 metres de raïls al llarg de dos quilòmetres de via doble, dividits en 444 peces de 18 metres, que té un pes total de més de 480 tones. Els treballs previstos, que comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells, han començat en l'estació d'Alacant i d'ací es prolongaran fins a aconseguir les instal·lacions de Russafa i Amado Granell.

Estació d'Alacant de la L10. GVA

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, han visitat aquest dilluns la cèntrica estació per a comprovar in situ les labors dels operaris, que treballen "dia i nit, sis dies a la setmana" per a complir amb els terminis establits per a la posada en marxa de la línia, segons ha afirmat España.

Aquests passen per "finalitzar la construcció de la línia a la fi d'any, i en els primers mesos de 2022 escometre totes les actuacions necessàries per a posar-la en marxa i beneficiar tant a la ciutat de València com a la seua àrea metropolitana", ha explicat el conseller.

La L10 es connectarà inicialment amb les estacions de Bailén (L7) i Xàtiva (L3, L5 i L9) mitjançant dos canons per als vianants. El primer discorrerà a través del túnel que travessa la gran via Germanies, per un pas per als vianants actualment sense ús. Amb un pressupost superior al milió d'euros, les obres començaran aquest estiu, ha anunciat el titular autonòmic de Mobilitat, ja que s'inclouen en el projecte constructiu de la L10. Es preveu que, en finalitzar, el canó per als vianants estiga obert tant per a usuaris de Metrovalencia com per a vianants.

Menguzzato i España, aquest dilluns, en l'estación d'Alacant. GVA

El canó per als vianants cap a Xàtiva, en canvi, requereix una autorització del Consell, ja que el seu pressupost supera els 20 milions d'euros i el projecte es licitarà de manera independent. "En les pròximes setmanes portarem al ple del Consell l'autorització perquè FGV puga començar tot el procés de licitació", ha explicat el conseller.

La longitud d'aquesta nova infraestructura projectada és d'uns 260 metres. Aquest túnel per als vianants unirà els vestíbuls de les estacions d'Alacant i Xàtiva mitjançant un tapís rodant i comptarà amb escales mecàniques i d'obra, així com ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda (PMR).

Escales de la futura estació d'Alacant. GVA

El conseller ha explicat que aquests dos accessos per als vianants "permetran connectar la línia 10 amb l'actual xarxa de Metrovalencia i millorar les condicions de mobilitat dels futurs usuaris i del conjunt de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana".

"Ja queda poc de temps, estem quasi al final. Per descomptat que complirem, l'empresa està treballant nit i dia per a poder complir eixos terminis. Els veïns i veïnes han de tornar a confiar en el transport públic", ha afirmat España sobre la posada en marxa de la línia després d'una dècada amb les obres paralitzades.

Tres prolongacions: la Marina, Grau i La Fe

Una vegada posada en marxa, la L10 experimentarà tres prolongacions. Una serà l'arribada fins a la Marina de València des de Natzaret pel pont de Drassanes. La segona, que es realitzarà en paral·lel, serà la creació de la L10 des de la parada de Ciutat de les Ciències pel pont de l'Assut de l'Or cap al carrer Menorca i el Grau, on confluirà amb la xarxa existent del tramvia.

Obres de la L10 en l'estació d'Alacant, amb el carril en primer pla. GVA

Finalment, també s'està projectant la que serà la L12, i que connectarà la rampa d'eixida del tram subterrani, a l'altura de l'avinguda Amado Granell, amb l'Hospital La Fe, de manera que s'establirà un itinerari des del centre de València fins al barri de Malilla. En aquesta última s'està ultimant la tramitació administrativa i en els pròxims mesos "sabrem quan podria ser una realitat", ha afirmat España, qui ha avançat que la intenció de la Generalitat és poder activar aquests projectes de manera conjunta.

El conseller España ha valorat l'anunciada aportació de l'Autoritat Portuària al primer d'aquests projectes. "En les pròximes setmanes tindrem una reunió amb l'Autoritat Portuària per a tancar els detalls de la seua aportació al finançament de la prolongació de la L10. És molt significatiu que el port de València, en eixos esforços per a integrar-se millor a la ciutat, participe en el finançament de projectes molt importants, com és aquest. Tindrem més detalls d'eixa participació, que jo espere important, del port de València en el finançament de la L10 de Metrovalencia", ha conclòs.