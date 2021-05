Alessandro Lequio enmudece el plató de Ana Rosa con su confesión: "He frecuentado burdeles de carretera"

Ser natural, espontáneo y exponerse son cualidades de cualquier buen colaborador televisivo, hasta que se pasan de vueltas y comienzan a ser contraproducentes. Quizá eso fue lo que pasó don Alessandro Lequio en su última intervención en El programa de Ana Rosa.

En un momento dado en el plató salió a relucir la palabra 'jacuzzi', algo que Lequio aseguró que le daba mucho asco y le producía repulsa.

"Tengo un problema y es que ya solo con escuchar la palabra jacuzzi, me parece uno de los artilugios que más asco me dan del mundo", aseguraba el colaborador, pero no paraba ahí.

"La estética del jacuzzi me lleva directamente a un burdel de carretera. Me lo imagino con gente dentro y vete tú a saber qué va soltando esa gente", explicaba como origen de su fobia Alessandro Lequio.

Joaquín Prat, rápido, recogía esa afirmación y espetaba: "Necesitamos saber por qué sabes que en un burdel de carretera hay jacuzzi" y Lequio, a menudo sincero, aunque no proceda, confesaba: "porque los he visto. Yo he frecuentado burdeles de carretera".

Entonces hubo un silencio breve y la presentadora, Ana Rosa Quintana solo acertaba a decir un "¿Perdona?", que obligaba al conde a explicarse. "En mi época, Ana Rosa, no ahora. Cuando era muy joven, en Italia", aclaraba Alessandro.