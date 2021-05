El arte experiencial e inmersivo de teamLab inunda CaixaForum Barcelona

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Barcelona, Lluís Noguera, y el miembro del colectivo y director de Comunicación de teamLab, Takashi Kudo, vía streaming, han presentado este lunes la exposición teamLab. Arte, tecnología, naturaleza, que podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2022 en el centro de la capital catalana.

El colectivo teamLab, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, presenta en CaixaForum Barcelona una creación artística inmersiva e interactiva que ocupará la Sala 4 del centro con una propuesta de tecnología digital única. teamLab es un colectivo artístico fundado en 2001 por Toshiyuki Inoko que actualmente está formado por un grupo colaborativo, interdisciplinario y ultratecnológico de varios cientos de profesionales de diferentes nacionalidades, entre los que se encuentran artistas, programadores, ingenieros, animadores, matemáticos y arquitectos. Con sus creaciones, investigan la confluencia entre el arte, la tecnología, el diseño y el mundo natural.

CaixaForum mostrará por primera vez en Barcelona dos instalaciones de este colectivo, cuyas obras son reconocidas mundialmente y forman parte de las colecciones permanentes de distintos museos del mundo, como la Art Gallery of New South Wales, de Sídney; el Museo de Arte Asiático, de San Francisco; el Asian Art Museum, de Nueva York; la Borusan Contemporary Art Collection, de Estambul; la National Gallery of Victoria, de Melbourne, y el Amos Rex, de Helsinki.

Las dos instalaciones interactivas que podrán visitarse en el centro cultural de la capital catalana se proyectarán en todas las paredes de la sala, y en una de ellas, incluso, en el suelo. Uno de los grandes retos de esta exposición ha sido instalar toda la infraestructura tecnológica necesaria sin perforar el techo modernista del espacio de CaixaForum Barcelona, antigua sede de la fábrica Casaramona. Para ello, se ha construido una subestructura de la que cuelgan 60 proyectores y 50 altavoces.

Arte en CaixaForum Barcelona David Campos

La propuesta supone una revolución en la forma en que los visitantes podrán percibir el arte en un equipamiento cultural como CaixaForum. Si bien hasta ahora, y a lo largo de la historia, la presencia de otros visitantes podía constituir un obstáculo en el momento de admirar obras de arte, en esta propuesta sucede algo muy distinto y revolucionario, y es que la relación con el resto de los espectadores genera diálogos nuevos y distintos con las piezas. Así, el hecho de que una obra de arte realizada con tecnología digital cambie en función de la presencia o el comportamiento de los visitantes hace que los límites entre la obra de arte y el visitante se vuelvan borrosos. La presencia de un espectador con el que uno ha podido cruzarse cinco minutos antes, o bien el comportamiento de un individuo que se encuentra junto al visitante, modifican los componentes de la obra y se convierten en elementos clave para cada una de las personas presentes en la muestra.

Born From the Darkness a Loving, and Beautiful World

Esta instalación es la encargada de dar la bienvenida a los visitantes y ocupa la primera mitad de la exposición. En las proyecciones podrán verse elementos de la naturaleza mezclados con grafías de origen chino. Cuando los visitantes interactúen con las grafías —a unos centímetros de la pared para evitar un contacto físico directo por razones sanitarias—, se desplegarán elementos de la naturaleza y las grafías se convertirán en lo que significan: agua, viento, pájaro, flor, etc. Asimismo, interactuarán con los demás componentes de la instalación, influyéndose entre sí para crear un mundo único.

Los elementos que surgirán de las grafías se colocarán en distintas posiciones dentro de las proyecciones de la sala, y cada interacción entre ellos generará una nueva imagen. Por ejemplo, cuando sople el viento, las flores y la nieve volarán. Los pájaros se situarán en los árboles y las flores atraerán a las mariposas. Al igual que en la naturaleza, cada imagen es generada por la interacción con el resto de los componentes y, por consiguiente, lo que veamos en un momento determinado no podremos volver a verlo de la misma forma.

Las grafías chinas fueron inscritas primero en caparazones de tortuga o huesos de buey o de ciervo, y también fueron grabadas en bronce. Cada grafía tenía un significado concreto. Con esta instalación, a través de las grafías y de sus significados, cada visitante tendrá la capacidad de generar un nuevo mundo que se conectará e interactuará con los mundos de otros visitantes, creando, entre todos, un gran espacio en constante cambio y siempre único.

Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn

Esta segunda obra se lleva a cabo también en un espacio inmersivo e interactivo que, en esta ocasión, se convierte en un ecosistema donde viven varias criaturas dibujadas por los visitantes. Los seres vivos se comen a otros seres vivos y, a su vez, son alimento para otros. El ecosistema se equilibra en función de la cantidad de seres vivos que existan de unas y otras especies. De esta forma, los visitantes toman conciencia de su papel dentro del ecosistema, al tiempo que viven una experiencia tecnológica impactante.

Existen más de 10 millones de especies vivas en la Tierra, todas ellas interactuando con las demás. Del mismo modo que las plantas se nutren de la lluvia, de la tierra y de la luz solar para realizar su fotosíntesis, los animales se comen esas plantas. Cuando los animales mueren, las bacterias descomponen sus cuerpos, permitiendo que las plantas puedan absorberlos como nutrientes.

Todos estos seres vivos y el hábitat donde viven se conoce como ecosistema. Dentro de cada uno de los ecosistemas, todos los seres vivos juegan un papel específico. Por lo tanto, cuando aumenta o disminuye la presencia de un animal o una planta, debido al cambio climático o a la intervención humana, se destruye el equilibrio del ecosistema, lo que afecta a cuantos seres vivan en él.

En este ámbito, si nos quedamos quietos, las flores aparecerán a nuestro alrededor, mientras que, si andamos, los pétalos de las flores se dispersarán.

Si nos acercamos a los animales, sentirán nuestra presencia y empezarán a moverse.

Otra forma de interacción con esta pieza pasa por colorear un animal o una planta de una plantilla y escanear el dibujo en la Sala de Dibujo, dentro de este segundo espacio. Una vez escaneados, los animales y las plantas cobrarán vida en el espacio de la exposición.