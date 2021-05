El croma griego, Rocío Carrasco, los Power Rangers... estos son los memes de la segunda semifinal de Eurovisión

Este jueves, La 2 de Televisión española emitió la segunda semifinal de Eurovisión 2021. Para la audiencia, esta estuvo marcada por las referencias a Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y es que, se presentaron tres artistas que han colaborado con el formato.

Una de ellas fue Suiza, con la balada Tout l'Universe de Djon's Tears, introducción de la docuserie. Por otra parte está la búlgara Victoria, que acudió al plató de Mediaset e interpretó Growing up is getting old al inicio de uno de los capítulos. Por último, la francesa Barbara Pravi con Voilà, que no se enfrentó a la seimifinal por pertenecer al Big 5, pero se pasó por la gala.

Completaron los seleccionados de la segunda semifinal Islandia, Grecia, Finlandia, San Marino, Serbia, Albania, Moldavia... y Portugal, que apostó por el inglés por primera vez y fue todo un acierto con Love Is On My Side de The Black Mamba.

Cabe destacar también el caso de Islandia, que no pudo actuar en directo después de que uno de los cantantes del grupo, Daði y Gagnamagnið, resultara positivo en COVID-19. Sin embargo, pese al bache, se clasificó sin problemas.

Se completa así la lista de candidatos a ganar Eurovisión 2021, en una gala que se celebrará este sábado 22 de mayo en Holanda. Los candidatos de Reino Unido, España y Francia fueron entrevistados en la semifinal por Dona Nikkie de Jagger, más conocida como Nikkie Tutorials, dando lugar a muchas bromas sobre la diferencia de altura entre la presentadora y los artistas.

También fueron muy comentados otros aspectos, como el croma verde de Grecia, el empoderamiento de las chicas de Serbia -que forman el grupo Hurricane- o el ritmo de Flo-Rida de la mano de San Marino. Por otro lado, en esta semifinal tuvieron que despedirse del festival Estonia, República Checa, Polonia, Georgia, Letonia, Austria y Dinamarca. Estos son los mejores memes que ha dejado la segunda semifinal de Eurovisión 2021.

El croma de Grecia

