Comparaciones odiosas, el gallo de Manel, AstraZeneca... los memes de la primera semifinal de Eurovisión

La 2 emitió este martes la primera semifinal de Eurovisión 2021. Según comentó Blas Cantó, el candidato español, se cumplieron las previsiones... con algún imprevisto, eso sí, como la incorporación de Bélgica o el notorio descarte de Australia, que se ha quedado fuera por primera vez en la historia. A gran parte del público le sorprendió también que Croacia quedase fuera, por lo que no asistirá a la final, que tendrá lugar este sábado en La 1.

Pero si algo no cambia en Eurovisión es que se trata de un programa con una enorme audiencia social, que saca la parte más creativa -y divertida- de los usuarios de las redes. En esta ocasión, algunas actuaciones lo han puesto especialmente fácil, como es el caso de la mano bailarina de Alemania.

Por otro lado, la gala hizo una mención especial al sonado gallo del catalán Manel Navarro, con su Do It For Your Lover, propuesta para el festival en 2017... y siguieron las críticas a Televisión Española por la propuesta escénica que acompañará a la intimista Me quedo contigo de Blas Cantó. Cabe recordar que Francia, España, Alemania, Italia y Reino Unido, y Países Bajos pasan directamente a la final.

Con todo, los clasificados fueron Noruega, Israel, Rusia, Azerbaiyán, Malta, Lituania, Chipre, Suecia, Bélgica y Ucrania. Entre sorpresas, indignaciones y triunfos que ya estaban cantados, como Malta, Chipre, Azerbaiyán o Rusia, favoritas de la noche; se despiden del festival Irlanda, Macedonia del Norte, Eslovenia, Croacia, Rumanía y Australia. En cualquier caso, estos han sido algunos de los memes de la primera semifinal de la edición número 65 de Eurovisión.

Europa no olvida a Manel Navarro

HAN PUESTO EL GALLO DE MANEL JAJAJAJAJAJAJAJAJA PARA LO ÚNICO QUE SE ACUERDAN DE NOSOTROS #eurovision pic.twitter.com/i0tjNN0rnq — josh 💫 (@joshhemoji) May 18, 2021

Del Gallo de Manel solo nos podemos reír los españoles, no vosotros #eurovision pic.twitter.com/HdrszlzHne — 🌾Mðri🌾 (@_adrianm99_) May 18, 2021

Una gala repleta de divas

Chipre, Malta y Azerbaijan sabiendo que son las reinas y divas de la noche y todo el festival readys pa pasar a la final y ganar #EuroSemi1 #Eurovision pic.twitter.com/IPCRyJesds — MJ 🌻🐾 (@mjose1997) May 18, 2021

#EuroSemi1 Efendi, Elena y Destiny llegando juntas a la final con sus bopazos. #Eurovision

pic.twitter.com/SDSJI1mWwu — Alexis Romero🏳️‍🌈🇳🇴🇨🇾🇧🇬 (@alexisromloz) May 18, 2021

Efendi, eden y Elena pasando a la final #Eurovision pic.twitter.com/u5Tfb1gfzw — josh 💫 (@joshhemoji) May 18, 2021

Es de justicia que Chipre 🇨🇾 gane pronto #Eurovision 🔥 pic.twitter.com/ivMjI1zdEB — Héctor (@hectorpersan) May 18, 2021

Críticas a RTVE

#EuroSemi1 las puestas en escena de España// las puestas en escena del resto de países. #Eurovision pic.twitter.com/XZFUHbKWsZ — Alexis Romero🏳️‍🌈🇳🇴🇨🇾🇧🇬 (@alexisromloz) May 18, 2021

La luna que le han puesto a Blas Cantó viendo las actuaciones que hay en la primera semifinal: #EuroSemi1 #Eurovision pic.twitter.com/IJepXamySe — GIPSY 💙 (@gipsyGO_) May 18, 2021

RTVE anotando todos los tips de no ganar Eurovusión para ponerlos en práctica los próximos años #EuroSemi1 pic.twitter.com/X5xmlv5zCZ — Fer 🎢🎵 (@FerNicV) May 18, 2021

Alemania, un regalo para los nostálgicos del 'Grand Prix'

La aguda propuesta de Eden Alene

Cuando te das un golpe en el dedo pequeño del pie. #EuroSemi1 pic.twitter.com/8SfYrp8sLE — MALBERT (@ItsMalbert) May 18, 2021

Yo cuando sale un chorro de agua fría mientras me estoy duchando #EuroSemi1 #Eurovision



pic.twitter.com/8JFb5PIIkr — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) May 18, 2021

¿Que no pasa quién?

¿Noruega y Suecia pasando en lugar de Croacia? #Eurovision pic.twitter.com/e5WgRL9L7M — ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@JennerBastilla) May 18, 2021

Yo a la organización de eurovision por dejar fuera a CROACIA #EuroSemi1 pic.twitter.com/pzghftGQIm — jorge Rodriguez 🇮🇨 (@jorgeBluBlu555) May 18, 2021

#EuroSemi1 #Eurovision

SUECIA E ISRAEL ME SOBRAN MUCHISIMO, HAN ROBADO A CROACIA pic.twitter.com/i1Gw2EZvfC — Sirius Black (@RolBlackSirius) May 18, 2021

