Cvirus.- Sanitat retira a Quirónsalud Valencia el permís per a ser punt de vacunació covid-19

Així, en un ofici firmat per la directora general de Salut Pública, Ofèlia Gimeno, remès a la direcció l'empresa, s'explica que el primer motiu al·legat per a prendre aquesta decisió és precisament "haver desoït la norma dictada pel consell arran de la detecció de casos de trombosi acompanyada de trombocitopènia en llocs poc habituals com els sins venosos cerebrals i venes esplènica".

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, ha assenyalat sobre aquest tema que mentre s'estudiava si aquestes complicacions, que es van fer públiques, podien tindre alguna relació amb l'administració d'aquesta vacuna "els responsables del centre de vacunació Quirónsalud eren coneixedors d'aquesta qüestió, i així i tot van decidir unilateralment procedir a administrar la segona dosi d'AstraZeneca a 114 persones, 113 d'elles menors de 60 anys, al marge de l'estratègia de la Comunitat Valenciana".

La Direcció general de Salut Pública també explica que el 7 de maig va demanar a Quirónsalud València un llistat de 70 professionals que la clínica al·legava que no havien sigut vacunats "sense obtindre resposta alguna". Uns dies després, el 10 de maig, a la Conselleria va arribar un burofax de la clínica explicant que si el 10 de maig, la mateixa data del burofax, no es rebia instrucció contrària, es procediria a vacunar al seu personal amb una segona dosi d'AstraZeneca. La resposta de la Conselleria, eixe mateix dia, va anar que "es reiterava la sol·licitud de la informació sol·licitada", sense obtindre resposta alguna.

El 12 de maig, la Conselleria "va tindre coneixement mitjançant premsa de la vacunació a part del personal sanitari menor de 60 anys de l'esmentat hospital", amb el que es va decidir recaptar els informes necessaris per a constatar que així havia ocorregut "confirmant aquest la vulneració de l'Estratègia de vacunació nacional i la falta de resposta als mails remesos".

Per tots aquests fets, la Direcció general de Salut Pública explica que "estem per tant davant una vulneració de l'Estratègia d'obligat compliment, una ruptura de la bona fe i un clar incompliment" de les directrius emanades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la qual cosa és "motiu suficient per a retirar la confiança depositada" en el centre Quirónsalud València, a l'efecte de col·laborar amb l'administració "en tan delicada tasca com és la vacunació enfront de la COVID19".