Quién es Victoria, representante de Bulgaria en Eurovisión 2021 con 'Growing up is getting old'

Este mismo jueves 20 de mayo se celebra la segunda semifinal de Eurovisión 2021, donde los candidatos de los diferentes países participarán para tratar de conseguir un puesto en la gran final, que tendrán lugar el próximo 22 de mayo. Es el caso de Victoria, representante de Bulgaria.

Se enfrentará a otros países con la canción Growing up is getting old, un tema que ha salido ganador entre los seis que ha presentado la artista: "Elegir entre mis seis canciones ha sido muy difícil. Cada uno de ellas es especial para mí. Pero cuando acotamos la selección entre las dos opciones con mayor apoyo de los espectadores y los expertos, Imaginary friend y Growing up is getting old, sabía qué canción cantaría con todo mi corazón y alma en el escenario de Róterdam", dijo la cantante, en declaraciones recogidas por RTVE.

Datos biográficos de Victoria

Victoria es una de las artistas más prometedoras de su país en la actualidad, ya que su voz y su estilo atrapan al público. Su salto a la fama se dio tras participar en la cuarta temporada de X Factor Bulgaria.

El último sencillo que sacó fue I wanna know, con el que obtuvo miles de reproducciones en YouTube y Spotify. El tema fue presentado en Sofía y Madrid. Además, la artista ya tenía otro tema preparado para la edición de Eurovisión de 2020, pero tuvo que cancelarse.

De este modo, la cantante ha seguido trabajando en seis propuestas para conseguir la canción perfecta para el festival: "Hago canciones para expresar mis emociones [...] Y estoy muy contenta de que la gente haya podido identificarse con la ellas", contó la intérprete.