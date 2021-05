Billy Porter, de 'Pose', revela su positivo en VIH y lanza un mensaje contra los perjuicios: "La vergüenza es destructiva"

Billy Porter nunca pasa desapercibido, tras revolucionar las redes sociales al saber su papel como hada madrina en la película de Cenicienta, protagonizada por Camila Cabello, ahora ha desvelado por primera vez que es positivo en VIH.

El actor que da vida a Pray Tell en la serie que le ha hecho ganar un Emmy, Pose se ha sincerado como nunca en una entrevista íntima y personal con The Hollywood Reporter.

En ella el intérprete de 51 años revela que lo ha mantenido en secreto desde que fue diagnosticado en 2007. Asegura que este silencio se ha debido siempre al miedo a ser estigmatizado e incluso que su carrera se viese afectada por ello.

Según el medio citado anteriormente, lo más duro para Porter de tener este virus fue la vergüenza que sentía, ya que creció en una familia muy religiosa, por lo que incluso llegó a sentir que el diagnóstico era un castigo divino. Reflexionando sobre ello en el presente y con perspectiva, no duda en afirmar: "La vergüenza es destructiva".

Uno de los pilares más fundamentales para dejar atrás ese sentimiento fue el personaje de Pray Tell, ya que en la propia serie le diagnostican VIH. Gracias a ello, el actor ha perdido el miedo a abrirse y hablar con naturalidad del tema: "Pose ha supuesto una oportunidad para enfrentarme a esa vergüenza y llegar a este momento. La brillantez de Pray Tell y de esta oportunidad me permitió decir todo lo que quería compartir a través de un sustituto".