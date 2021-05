CyL recomienda vacunarse con AstraZeneca a los menores de 60 que les toca la segunda dosis

Igea ha señalado que en Castilla y León se prevé solicitar consentimiento informado a los ciudadanos tanto si optan por la segunda dosis de AstraZeneca como si deciden Pfizer y ha defendido su recomendación por ser la "más coherente" con respecto a las evidencias científicas tras los informes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Así, el vicepresidente de la Junta ha asegurado no entender "desde el punto de vista científico" el estudio del Instituto Carlos III, ya que no se ha analizado la "seguridad", mientras que sí se ha evidenciado que mezclar vacunas genera un mayor número de eventos adversos leves y moderados. "No podemos saber si va a ocurrir lo mismo con los graves, pero es algo que puede suceder porque el tamaño muestra es insuficiente", ha zanjado.

De este modo, Igea ha asegurado no comprender las razones que han llevado al Ministerio de Sanidad a recomendar que la segunda dosis sea de Pfizer cuando es una decisión que no está respaldado por la "inmensa mayoría de los expertos", al tiempo que ha afeado que hayan sido los directores de Salud Pública, que son "cargos de libre designación", los que hayan dirimido esta decisión frente a la opción de los expertos.

Para Igea la decisión de que a segunda dosis sea de Pfizer no tiene explicación desde el punto de vista "de la salud pública y de la logística".

El vicepresidente ha defendido la necesidad de que los ciudadanos rubriquen un consentimiento informado en ambos casos, ya que, a su juicio, no tiene sentido que se pida para aquello "que viene en el etiquetado y está en la indicación normal de uso" y no para lo que "no está probado".

"No queremos entrar en polémicas pero desde el punto de vista de la ciencia y la evidencia científica no debemos recomendar aquello que no está probado y demostrado", ha insistido.

Además, como ha asegurado Igea, esta situación complica también la logística en la organización de las vacunas, ya que no se puede prevér las dosis de cada vacuna que se va a necesitar y ha detallado que actualmente hay 71.000 personas menores de 60 años que están pendientes de una segunda dosis y Castilla y León cuenta con 40.000 dosis de AstraZeneca.

En la rueda de prensa Igea ha reconocido que la situación puede generar cierta "inseguridad" en la población, por lo que ha insistido que como autoridad sanitaria de la Comunidad se suma a la recomendación de la EMA y a la "evidencia científica disponible" para recomendar en que esta segunda dosis sea de AstraZeneca.

Sobre la posología de una segunda dosis con Pfizer "no se ha demostrado nada y, con respecto eficacia clínica, tampoco demuestra nada". "No podemos explicar aquello que no entendemos", ha aseverado.

En cuanto a cuando se empezará a hacer el llamamiento publico para comenzar a poner estas segundas dosis Igea ha confiado en que sea "cuanto antes" una vez se conozca el informe final del Comité de Bioética.