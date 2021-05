La confesión más curiosa de Sara Sálamo en 'El hormiguero': "Vivo entre cacas"

Si el pasado martes fueron los actores Belén Cuesta y Ricardo Gómez los que visitaron El hormiguero, este miércoles fue el turno de otra compañera de profesión, Sara Sálamo. La tinerfeña acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, El año de la furia, que se estrenará en cines el 28 de mayo.

El 28 de mayo @SaraSalamo estrena “El año de la furia” en cines #SálamoEH pic.twitter.com/MOy5OnXXiK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 19, 2021

"Trata dos temas que me fascinan: Cómo la política te arroya, te posiciones o no; y la amistad", comentó la invitada a Pablo Motos. Tras escucharla, el presentador quiso saber si se podía tener un amigo de ideología contraria: "Creo que un amigo sí, pero una pareja... es más complicado", le contestó Sálamo.

En El año de la furia, la actriz interpreta su papel con acento uruguayo: "Ya hice uno con acento argentino, pero no es igual, aunque como españoles no lo notamos. Me he apoyado mucho en las muletillas", comentó.

La tinerfeña admitió que "ahora no me sale tan bien el acento canario, tengo que esforzarme. Me costó mucho quitármelo y decidí hablar castellano todo el tiempo para que no me obstaculizara en el trabajo".

Sara Sálamo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras hablar de temas profesionales, el valenciano quiso pasar a los personales: "¿Ser la mujer de Isco –jugador del Real Madrid- te ha traído algún problema?", le preguntó Motos. La tinerfeña le contestó que "en las redes sociales mucha gente juzga el rendimiento de mi pareja y lo relaciona conmigo, es algo muy machista y son posturas que no tienen ningún sentido".

También recordaron como Luis Tosar, cuando visitó El hormiguero en noviembre de 2020, salió en defensa de su compañera de profesión por esas críticas en twitter: "Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, supongo que os habréis enterado que le han dado mucha caña por el rendimiento de Isco, que hay una panda de descerebrados que andan por ahí poniendo cosas en las redes sociales", afirmó el actor.

La actriz es madre de dos niños y junto a su pareja también tienen cuatro perros en casa. El presentador destacó que recoger las deposiciones de sus hijos y de los perros sería un arduo trabajo y que, al ser mamá, le había perdido el asco a la caca.

"Pues sí, en la última película que he grabado, la de Santiago Segura –A todo tren, destino Asturias- un ser nos cagó a varios actores encima, no quiero hacer spoiler, ni me dejan", comentó la actriz.

"El otro actor se puso como un loco muerto de asco y yo me limpié tan tranquila porque vivo entre cacas. Todo el día con pañales, los perros...", añadió.

Otro tema recurrente que suele destacar Motos son las manías de sus invitados, como ya comentaron con el valenciano Quim Gutiérrez o Hiba Abouk la semana pasada: "Cuando viajo me compro gafas de ver sin necesitarlo, pero me estoy curando de esto. De pequeña quería tener gafas, aparato y pecas, pero no tuve ninguna", señaló Sálamo.

"Tampoco soporto que alguien meta una cuchara en un postre destrozándolo, busco que la pasta de dientes esté bien desde abajo, no tomo refrescos directamente de la lata y he puesto un cartel en la puerta de mi casa que dice 'solo llamar una vez' porque no lo soporto", afirmó la actriz.