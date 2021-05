Ricardo Gómez, en 'El hormiguero': "Una vez me tuve que bajar los pantalones porque me confundían con una niña"

Belén Cuesta y Ricardo Gómez fueron los invitados de este martes en El hormiguero, donde acudieron para presentar su nueva obra de teatro, El hombre almohada, de Martin McDonagh, y que representan en los Teatros del Canal de Madrid a partir del 21 de mayo.

Desde este viernes hasta el 20 de junio, @belencue y @ricardogomez10 están en el @TeatrosCanal de Madrid con su obra “El Hombre almohada” #GómezCuestaEH pic.twitter.com/V7rNtrbLQ8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2021

"Es humor negro inglés, el texto es buenísimo y merece mucho la pena verla", afirmó Cuesta sobre la obra que protagoniza junto a Gómez, que añadió: "La preventa está yendo tan bien que estaremos hasta el 20 de junio en vez de hasta el 13".

Tras comentar algunos detalles de la obra, Pablo Motos se dirigió al actor (que sorprendió al presentador con su poblada barba), al que los espectadores han podido ir viéndole crecer según pasaban las temporadas de Cuéntame cómo pasó: "Ricardo, de pequeño te confundían con una niña, ¿no?".

A lo que el actor respondió entre risas sobre su niñez que "mi infancia está en RTVE a la carta, la puedes ver entera". Y afirmó que "en la urbanización donde vivía había un banco y siempre estaban sentadas las mismas señoras pasando la tarde".

Belén Cuesta y Ricardo Gómez, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Cuando volvía del colegio con mi hermano, todos los días me decían, por mi pelo rubio y largo, que era una niña muy bonita", comentó el actor sobre sus vecinas. "Con mis cinco o seis años le decía a mi hermano que yo no era una niña y que, si las podía responder, pero él me decía que las dejara", recordó Gómez.

"Pero siguieron diciéndomelo y hubo día que no lo pude evitar, me bajé los pantalones y y les dije que no era una niña", narró el invitado del programa. "¡No!", exclamó Motos al escucharle.

Tras las risas de su compañera, el valenciano y el público presente en las gradas del espacio de Antena 3, Motos le contestó: "Y les dijiste: Aunque no soy de Tudela, mira que espárrago tengo...". Pero el actor señaló que "lo que más recuerdo de ese día es el collejón de mi hermano".