La Comunitat Valenciana espera presencialitat total el pròxim curs i planteja al Ministeri "fons extraordinaris"

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic Miguel Soler, han participat aquest dimecres en la Conferència Sectorial d'Educació celebrada conjuntament amb el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Es tracta de la primera reunió preparatòria per a l'organització del pròxim curs escolar amb les autoritats educatives i sanitàries, tant en l'àmbit autonòmic com a estatal, recorda l'administració valenciana.

En la reunió per videoconferència s'ha tractat la proposta inicial de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la Covid-19 en els centres educatius per al curs 2021-2022.

És un document facilitat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri de Sanitat que suposa el punt de partida per al treball específic i la configuració de les mesures a adoptar en el territori valencià, tenint en compte els diferents escenaris que es poden produir d'evolució de la pandèmia de cara a setembre.

Segons havia transcendit abans de la trobada, es tracta de la 'Proposta de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 per a centres educatius en el curs 2021-2022'. Entre elles, destaquen que el pròxim curs escolar siga presencial en totes les etapes educatives i que es mantinguen les mesures de seguretat i higiene per a frenar contagis de Covid-19, com és l'ús de mascaretes, els 'grups bambolla' i la distància de seguretat entre alumnes i professors, encara que en aquest sentit es planteja que en lloc d'1,5 metres de separació, es puga reduir a 1,2 metres en alguns cursos.

En aquest sentit, el conseller Vicent Marzà ha considerat "positiu que hi haja ja sobre la taula unes quantes mesures per a aplicar i treballar amb suficient temps el pròxim curs escolar". A més, ha fet notar que "en aquests moments, en el nostre territori estem en una condició epidemiològica controlada i aquest escenari permet garantir el cent per cent de classes presencials al setembre amb la línia de protocol plantejada".

CONTEXT "MÉS FAVORABLE"

"El context per afrontar el pròxim curs és diferent i més favorable. Hem de tindre molt present que som l'autonomia que més ha protegit els centres educatius amb una vacunació massiva a tot el personal que treballa en els centres educatius, no solament al professorat, sinó al personal que pot tindre contacte amb l'alumnat, com monitoras i monitors de menjador, personal de neteja, cuiners o personal administratiu", ha defès el titular d'Educació del Consell.

Per la seua banda, el secretari autonòmic, Miguel Soler, ha subratllat que "la guia d'actuació aportada pels ministeris confirma el treball que ja s'ha realitzat aquest curs en la Conselleria d'Educació en el que respecta, per exemple, al protocol de ventilació que cal establir per al curs que vé i que indica que s'han d'assegurar pautes de ventilació creuada".

A més, "en el nostre cas hem reforçat els espais on la ventilació no era òptima amb la dotació de purificadores HEPA en tots els centres educatius", ha puntualitzat.

CONVOCAT EL FÒRUM EDUCATIU VALENCIÀ

La Conselleria d'Educació ja ha convocat per a aquest dijous el Fòrum Educatiu Valencià -que reuneix a tots els agents de la comunitat educativa valenciana- amb l'objectiu de "compartir de primera mà les línies d'actuació per al curs que vé".

Els responsables de l'administració autonòmica han destacat el valor del desenvolupament i el funcionament de l'actual curs escolar "gràcies al treball conjunt que hem fet totes les parts de la comunitat educativa valenciana, partint del comportament exemplar de l'alumnat amb el compliment de les mesures establides, passant per l'excel·lent tasca pedagògica i l'adaptabilitat del professorat i la col·laboració que hi ha hagut en tot moment per part de les famílies".

"Els centres educatius valencians han demostrat i estan demostrant ser els espais de socialització més segurs en el nostre territori. Estem sent part de la solució, no del problema", han conclòs.