Las setas alucinógenas, el remedio de Kristen Bell contra la depresión

La actriz estadounidense Kristen Bell acudió al consumo de setas alucinógenas para afrontar la depresión que sufrió durante el año 2016, según ha contado ella misma en una entrevista para el programa de radio Hypochondriactor.

La intérprete ha explicado que su marido, Dax Shepard, se encargaba de "cuidarla" mientras esta ingería dichos hongos, en los que encontró una solución para combatir los efectos de la ansiedad y la depresión.

La artista, de 40 años, pensó en este remedio después de leer el libro How To Change Your Mind, en cuyas páginas, afirma, se recogen algunos beneficios para la salud de las sustancias psicodélicas.

En concreto, Bell dice que este libro reúne las investigaciones de "una comunidad académica clandestina que ha continuado estudiando los efectos saludables del LSD y la psilocibina".

"En realidad, quería probar un poco de psilocibina y sentir qué tipo de puertas se abrían. Sentir un viaje en mi interior", ha reconocido antes de subrayar que "esas dos drogas en particular" llevan al "cerebro" a "lugares profundos y curativos".

En su "viaje", Bell volvió a sentirse "enamorada" de su "cuerpo": "En mi cabeza había separado de mi cabeza a este cuerpo que tanto bien me ha hecho".