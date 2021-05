El programa Espejo público ha entrevistado este martes a Carlos, un chico al que le han negado un puesto de trabajo por ser homosexual. El joven hizo una entrevista para trabajar como carpintero, pero fue rechazado por el jefe del taller por su condición sexual. El dignificado ha podido contar su caso en directo en el programa de Susanna Griso y ha denunciado públicamente lo que le ha ocurrido.

Carlos pudo grabar la conversación con el jefe del taller en la que justifica su rechazo por proteger a los demás empleados. "Lo he consultado mucho y creo que no me encajas para trabajar, ¿vale? Tienes ese problema, que no es un problema. Yo no lo veo como un problema, pero yo se lo tengo que consultar a dos o tres compañeros", ha empezado diciendo el empresario.

"Pero a qué te refieres, no entiendo", preguntaba Carlos confuso. "Pues que eres gay", respondía sin ningún miramiento el denunciado. El joven explicó al contratante que actualmente tiene una pareja estable y que tiene la cabeza centrada, explicación que parece no haber convencido mucho al empresario. "Tú tienes tu cabeza centrada, pero tienes otros tres compañeros y les va a incomodar", añadió el jefe del taller.

El problema estaría en compartir vestuario

"Me parece increíble. No me he visto nunca en una situación así, pero bueno", se defendía Carlos ofendido. "No me jodas, y luego dónde nos cambiamos. A mí no me apetece cambiarme en el vestuario. Te iban a mirar de malas maneras y yo no quiero esos problemas", se justificó el empresario muy convencido. "¡Qué horror! Es que es increíble", ha exclamado la presentadora indignada.

Seguidamente, ha entrado Carlos en directo y ha explicado que nunca le había ocurrido algo así y que en ese momento no supo reaccionar. El invitado ha contado que se ha mudado recientemente a Potes una localidad de Cantabria con su pareja y que, por ello, está en busca de un nuevo trabajo. Consiguió el contacto de esta empresa a través de un compañero de su pareja y jamás se habría imaginado lo que le iba a pasar.

El damnificado ha decidido no denunciar

Al parecer, el trabajo ya estaba apalabrado. Carlos y el empresario llevaban algo más de una semana en contacto arreglando papeles para la contratación, pero todo cambió cuando acudió a una entrevista personal. El joven ha explicado que fue durante ese encuentro cuando él, con toda la naturalidad del mundo, le dijo que se acababa de mudar al municipio con su chico. Finalmente, el joven ha decido no denunciar a este empresario a pesar del consejo de su entorno.

Hablamos con Carlos, él denuncia que el jefe de taller le dijo: "Tienes ese problema, que eres gay"https://t.co/bWDMQinspq — Espejo Público (@EspejoPublico) May 19, 2021

Los colaboradores han animado al invitado que haga su caso y su identidad públicas, ya que de esta manera recibiría mucho apoyo. Susanna Griso ha mostrado su rechazo hacia este tipo de conductas y ha pedido que eliminen los estereotipos sexuales hacia los homosexuales: "Qué pasa que si eres gay eres un salido y entonces vas a intentar entrarle a otro tío".