Kim Kardashian, acusada de haber mantenido una relación sentimental con el actual novio de su hermana Kourtney

La soltería de Kim Kardashian tras su divorcio de Kanye West está dando mucho que hablar y ahora su hermana Kourtney Kardashian se ha visto en medio de una polémica que el medio Page Six ya ha desmentido.

El batería de Blink-182, Travis Barker, sale desde principios de año con Kourtney y se les ha podido ver muy cariñosos el uno con el otro en este tiempo. Sin embargo, Sanna Moakler, exmujer de Barker, dijo recientemente que su matrimonio con él terminó porque la engañó con Kim Kardashian.

No obstante, una fuente de Page Six, cercana a Kim, ha desmentido esto. "Travis y Kim nunca han tenido una relación romántica", afirma y añade: "Eran amigos, se conocieron a través de Paris Hilton y así es también como Kourtney y Travis fueron presentados".

La hija de Moakler y Barker, Alabama, difundió en sus historias de Instagram una captura en la que se veía un supuesto mensaje de su madre en el que decía: "¡Me divorcié de Travis porque le pillé teniendo una aventura con Kim! Ahora está enamorado de su hermana... Es todo un asco... ¡Yo no soy la mala!".

"Es una pena que sigan difundiendo mentiras porque está claramente amargada porque su ex es feliz y ha pasado página", declaró otra fuente de Page Six sobre Shanna. Esta misma persona añadió sobre la relación de Kourtney y Travis: "Cualquiera que esté cerca de ellos siempre ha sabido que Travis ha estado enamorado de Kourtney desde siempre. Están locamente enamorados y son los mejores amigos. Todos en su círculo no podrían estar más felices por ellos".