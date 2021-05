Kim Kardashian adquiere el 'outfit' que Janet Jackson usó en el videoclip de su canción 'If' por 25.000 dólares

Kim Kardashian marca tendencia allá por donde pasa, pero no solo por ello su estilo es reconocido e imitado en todo el mundo. La empresaria no duda en dejar claras cuáles son sus principales influencias e inspiraciones en el mundo de la moda.

En varias ocasiones ha adquirido icónicas vestimentas de famosos como ella, reformando su armario con ropa vintage que no duda en lucir en alfombras rojas de todo tipo de eventos.

Una de sus últimas adquisiciones la ha desvelado por el cumpleaños de Janet Jackson. Kim ha compartido con Jackson, y con sus millones de seguidores de Instagram, que ella se hizo con el icónico conjunto que la cantante lució en el videoclip de su canción If en 1993.

Felicitación de Kim Kardashian a Janet Jackson en Instagram. KIMKARDASHIAN / INSTAGRAM

En el texto de la imagen Kardashian escribe: "Por el cumpleaños de Janet Jackson, porque soy una gran fan y no puedo creer que ganara este conjunto en Julien's Auctions". Esta casa de subastas fue la que le vendió el outfit por 25.000 dólares (algo más de 20.000 euros).

El conjunto se compone de un top negro y corto, de ante y con detalles de hueso artificial, y unos pantalones negros con cordones en la parte de delante. La vestimenta salió a la venta como parte de la colección Tesoros icónicos de la legendaria carrera y vida de Janet Jackson que puso en marcha Julien's Auction.

Respuesta de Janet Jackson a la felicitación de Kim. JANETJACKSON / INSTAGRAM

Janet Jackson, por su parte, no ha dudado en responder a la felicitación de Kim compartiendo su foto y escribiendo: "¡Muchas gracias, Kim! Espero que If te reporte tanta alegría como me dio a mí".

No es la primera vez que Kim Kardashian adquiere atuendos icónicos de la familia Jackson. Ella y su exmarido Kanye West compraron una chaqueta, para su hija North, que había llevado Michael Jackson y un sombrero de color blanco que usaba en el videoclip de Smooth Criminal en 1988.