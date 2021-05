Dani Martín impresiona a sus fans llevando un vestido y maquillado: "Me flipa lo bien que te queda"

Disfrutar de la moda se ha convertido en una forma de vida para muchas de las celebridades de nuestro país. Sin complejos, los famosos han ido incorporando a su vestuario prendas tradicionalmente asociadas al armario femenino, dejando claro que las etiquetas 'para mujer' o 'para hombre' no tienen sentido en el siglo XXI.

La moda es una forma de expresión que se ha convertido en la mejor manera de dejar atrás todos los estereotipos de género. Algunos de los rostros conocidos como Harry Styles, David Bowie, Miguel Bosé o el actor Alejandro Speitzer han aprovechado el altavoz que les dan las redes sociales para demostrar que la masculinidad no tiene nada que ver con la ropa o el calzado.

El último en sumarse a ellos ha sido el cantante Dani Martín, que no ha dudado en colaborar con el grupo Ginebras en uno de sus conciertos llevando un vestido de encaje y exhibiendo su eyeliner. Un look atrevido que impresionó a los presentes y que quiso combinar con calcetines deportivos altos y zapatillas. "Ayer volví veinte años atrás. No hay nadie más que pueda hacer lo que ellas hacen y, cuando eso sucede, es mágico", apuntó el artista.

"Yo tuve una banda que ahora es vuestra, ellas tienen la suerte de seguir teniéndola", añadía el ex de El Canto del Loco. "Cuando a las personas les une la música, todo lo demás importa una mierda. Ni la fama ni los años ni los estereotipos. Gracias, Dani", agregaban las artistas de Ginebras.

Luego está lo de esta maravilla de persona. Es la primera vez que no queríamos estar solas en el camerino porque él nos tranquilizaba. Y cuando a las personas les une la música, todo lo demás importa una mierda. Ni la fama, ni los años, ni los estereotipos 🖕 GRACIAS DANI ❤️ https://t.co/nkG6GwpJbx — GINEBRAS (@GinebrasBanda) May 16, 2021

Acerca de su estilismo, los seguidores de Dani Martín han añadido que le sienta de maravilla ese vestido y que debería plantearse que su vestuario para la próxima gira fuera de ese estilo. "Madre mía. Épico, muy épico. Cuando alguien es uno mismo y hace las cosas de verdad, con buena vibra (como ellas, como tú) se nota, y se transmite ese 'no sé qué' que llega, que engancha. Vivan las personas de verdad", escribía un fan.

"Me flipa lo bien que te queda el vestido", "ojalá poder pasarlo tan bien en tu gira y salir a cantar vestido como te dé la real gana" o "te queda genial" son algunos de los muchos halagos que el cantante madrileño ha recibido.