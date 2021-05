Dani Martín muestra los efectos de la enfermedad de su piel: "Amanezco así"

Fue hace tres años cuando Dani Martín decidió exponer los efectos de la rosácea, la enfermedad crónica que le afecta a la piel del rostro. Desde entonces, no ha parado de reivindicar el amor propio pese a sufrir este tipo de reacciones cutáneas. La muestra más reciente de ello son sus últimos stories en Instagram.

"Buenos días, seres humanos, ¿cómo estáis? Hoy tengo un día repleto de promo y amanezco con el jeto así", ha escrito el cantante en la red social, incluyendo así dos fotografías que muestran varios granitos repartidos por alrededor de su cara.

"¿Sabéis una cosa? Me la suda, cada vez me la suda más y cada vez me la sudará más. Voy a seguir cuidando mi mierda de rosácea, pero me siento feliz", ha añadido el artista en plena promoción de su nuevo disco, Lo que me dé la gana, dedicado a su hermana, quien falleció en el año 2009.

Dani Martín muestra los efectos de la rosácea en su piel. INSTAGRAM / DANI MARTÍN

Después, el compositor ha reconocido que ocultará las marcas en su piel usando maquillaje: "Luego voy a un programa, después a otro y nada, con maquillaje, que está para esto, para no salir por la tele así".

Por otro lado, el artista ha pedido a sus seguidores que no se avergüencen por padecer rosácea y, de hecho, ha lanzado una broma sobre dicha enfermedad: "Les decís, ‘tengo rosácea, y tú, ¿qué hora tienes?’ Le dais un besito y les decís que caminen por el lado correcto".