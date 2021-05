El PP acusa a Conesa de "esconder la cabeza como un avestruz" en la defensa del Tajo-Segura

Guardiola ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañada por la vicesecretaria de Acción Social y Estado del Bienestar del PP, tras participar en el Comité de Dirección del partido, que ha estado presidido Fernando López Miras.

La dirigente 'popular' ha agradecido "a los cientos y miles de personas" que el sábado se manifestaron para reclamar "lo que en justicia es su derecho, el agua para todos los ciudadanos de la Región de Murcia", y se ha preguntado "dónde" estaba el líder de los socialistas murcianos.

En este sentido, ha dicho que a Conesa y al PSRM-PSOE "ni se les espera ni están, ni aparecieron por allí", tras lo que ha insistido en que este es "un momento histórico" y que "los ciudadanos no van a olvidar quién estuvo a su lado y qué partido no lo estuvo".

Frente a ello, ha destacado la actuación del Partido Popular, del que ha dicho que, "como siempre, estuvo al lado de los agricultores, de los regantes y de los ciudadanos en la defensa del agua".

"El sábado se defendía algo tan importante como el futuro de la Región de Murcia, de nuestra tierra, y hubo un clamor popular: se dijo alto y claro que no se quiere paro, desempleo; no al desierto, no a la contaminación que es lo que quiere Pedro Sánchez al cortar el Tajo-Segura y dejar sin agua a la Región de Murcia", ha apostillado.

"NUEVO SABLAZO" A LOS AUTÓNOMOS

Guardiola también se ha referido al "nuevo sablazo" del Gobierno central a los autónomos. Se trata, a su juicio, de "un nuevo expolio, una nueva forma de explotación" a estos trabajadores "a los que Sánchez quiere expoliar". Ha recordado que la Región de Murcia cuenta con unos 102.000 autónomos de los tres millones que hay en España.

"Eso que Sánchez llama tablas progresivas de cotización es un nuevo impuesto a los trabajadores", ha dicho, para afirmar que la propuesta del PSOE "supone hacer que los autónomos paguen más y trabajen para Sánchez, para sus gastos y excesos; fabricar esclavos para el Estado y trabajadores forzados para la Seguridad Social, y, sobre todo, expoliar el ahorro de las familias".

La dirigente del PP se ha mostrado convencida de que "sin autónomos no hay recuperación posible", y ha insistido en que para el presidente del Gobierno de la Nación "aquellos que sacan su negocio hacia adelante son ricos a los que hay que explotar", lo que ha tildado de "intolerable".

"Está poniendo la soga en el cuello a trabajadores que están en la cuerda floja y que no pueden más después de una crisis tan voraz. Este afán recaudatorio y hambre sin límites de Sánchez debe cesar", ha reiterado.

Así, se ha preguntado "para quién" va a trabajar el dueño de un bar si "tiene que servir un menú y el 85% se lo lleva el Estado".

Tras ello, ha precisado que al inicio de la pandemia, cuando los autónomos no podían trabajar, "el PP estuvo pidiendo desde el inicio que a ingresos cero, cuota cero", algo que era "de justicia y sentido común".

"Sin embargo, Sánchez siguió cobrando la cuota a los autónomos. Y ahora, no contento con ello, pretende subir la cuota y que los autónomos paguen más. Nos oponemos rotundamente", ha precisado Guardiola, tras lo que ha señalado que la reforma propuesta "no ha contado ni con el consenso ni con el diálogo de los autónomos, que son los afectados".

Por todo ello, ha pedido una "rectificación inmediata" de lo que es "una locura", al tiempo que ha adelantado que desde el PP "vamos a liderar la defensa del apoyo incondicional a los autónomos".

ENCUESTA

Además, la portavoz 'popular' ha valorado "muy positivamente" la encuesta de 'Sigma 2' para Antena 3, según la cual el Partido Popular ganaría hoy las elecciones generales con el 30,7% de los votos, y arrebataría el Gobierno al PSOE. Esto, para Guardiola, evidencia "una tendencia, un cambio de ciclo y, por supuesto, la consolidación del PP como el partido líder en toda España".

A este respecto, ha manifestado que el Partido Popular tiene "un proyecto sólido, estable y serio", frente al "proyecto agotado de Sánchez". "El 'sanchismo' ha acabado y tuvo su origen en la Región de Murcia. La reunificación del centro-derecha, liderada por el PP, es imparable".

FITUR

Por último, ha reconocido el "gran trabajo" del Gobierno regional y el "esfuerzo" de la Consejería de Turismo para participar en FITUR, "una de las ferias más importantes en materia de turismo, con una propuesta sólida, un gran proyecto que apuesta por nuestro patrimonio, por el sol, por la gastronomía, y, por supuesto, por nuestra historia".

"Tenemos un gran potencial: un sol, nuestro clima que se va a poner por supuesto en valor, pero somos mucho más. En un año de capitalidad de la gastronomía y donde se está haciendo una inversión importante en patrimonio ya lo anunciaba el consejero Ortuño es importantísimo que se ponga en valor", ha precisado.

Guardiola ha hecho también hincapié en que el turismo "es fundamental en la Región de Murcia" al representar "casi el 12 por ciento del PIB", por lo que se debe "cuidar y proteger". Igualmente, ha destacado los beneficios que conllevará el Plan de Rescate del Ejecutivo regional para más de 4.000 establecimientos y 60.000 trabajadores del sector.