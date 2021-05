Belén Esteban cambia de opinión sobre Olga Moreno: "Estoy sorprendida"

El testimonio que cada semana aporta Rocío Carrasco en nuevas entregas de su docuserie han hecho cambiar de opinión desde el primer momento a Belén Esteban. La colaboradora de Telecinco, que siempre había defendido la versión de Antonio David Flores, comenzó a cambiar de parecer al escuchar las afirmaciones, respaldadas con documentos, que a lo largo de las semanas ha ofrecido la hija de Rocío Jurado.

El décimo episodio, emitido el pasado miércoles, Carrasco habló sobre la mujer de Antonio David, Olga Moreno, a quien acusó de ser cómplice de las mentiras de su marido para arrebatarle a sus hijos.

Belén Esteban, una de las primeras en dar un paso atrás con Antonio David para apoyar a Rocío Carrasco, ha mostrado este sábado su sorpresa y decepción con Olga Moreno, a quien consideraba una amiga.

El programa Sábado Deluxe ha desgranado, una a una, las afirmaciones realizadas en el pasado por Olga Moreno en platós de Telecinco, que han sido desmentidas por Rocío Carrasco en el episodio del documental emitido el miércoles.

En este sentido, Belén Esteban ha comentado su sorpresa con el comportamiento que está teniendo Olga Moreno en el reality Supervivientes al hablar sobre Rocío Flores y su familia. "Cuando Olga se fue, dije que Olga no iba a hablar de temas de Rocío y, sinceramente, me he sorprendido", ha reconocido la colaboradora.

"Yo tengo que ser sincera, a mí lo que cuenta Olga en el Deluxe me lo cuenta antes. Antonio David me ha mentido en varias cosas, pero Olga me ha contado siempre eso", ha añadido Esteban.

No obstante, la colaboradora de Sábado Deluxe sostiene que cree a Rocío Carrasco: "Yo no he dicho una mala palabra de Olga, pero claro, son dos versiones completamente diferentes", ha señalado.