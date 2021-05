Pilar Rubio muestra su faceta más desconocida: "Aprendí a coser con seis años"

La presentadora Pilar Rubio ha presentado esta semana su segunda colección de moda de baño diseñada por ella para Selmark, cinco bañadores pensados para todos los cuerpos femeninos. "El lema de la colección es 'Te sienta bien, te sientes mejor' y es toda una declaración de intenciones. ¡Estoy deseando veros a todas con alguno de los cinco trajes de baño de este año!", ha manifestado Rubio en una publicación de Instagram en la que lucía uno de sus diseños durante la presentación de su colección.

Sin embargo, la también colaboradora de El Hormiguero ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al mostrar una faceta poco conocida de ella. "Esta es la falda que estaba cosiendo el domingo para que hiciera juego con mi traje de baño", ha escrito la presentadora junto a la imagen en la que viste uno de sus bañadores perfectamente conjuntados con una falda estampada.

Tal y como ha revelado Rubio en una entrevista en ABC, la costura ha sido una de las habilidades que ha heredado de su madre. "Aprendí a coser con seis años porque mi madre es modista y me he criado con una máquina en las manos", ha contado.

Aunque reconoce que no es una "profesional", sí sabe defenderse en el gremio: "Sé hacerme mis trapitos y si tengo alguna duda, pues llamo a mi madre", ha añadido.

Días atrás, Pilar Rubio publicaba un vídeo donde se la veía muy concentrada con su máquina de coser y la falda que posteriormente llevó en la presentación de su nueva colección.

"Estoy terminando el look que voy a llevar. Así que hoy toca tarde de costura", explicaba en Instagram.

Respecto a su nueva colección de baño, Pilar Rubio ha indicado que la ideó "durante el confinamiento y con mucho contacto con la fábrica a la que no he podido viajar por la pandemia".

La presentadora, inmersa en muchos proyectos profesionales que compagina con su vida familiar en el cuidado de sus cuatro hijos, ha superado recientemente la Covid junto a su marido, el futbolista Sergio Ramos.

"Han sido dos semanas de confinamiento y lo que hice fue organizarme para seguir trabajando desde casa. Hacía los directos de El Hormiguero y volcada en mis próximos proyectos. Te aseguro que no me he aburrido", ha contado.