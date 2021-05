Pilar Rubio presume de tipazo en bikini después de haber dado a luz a Máximo Adriano hace diez meses

Pilar Rubio ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos después de la presentación de su cápsula de trajes de baño con la marca Selmark. Y es que la colaboradora de El hormiguero no ha cumplido un año de haber dado a luz a Máximo Adriano y ya presume de cuerpazo.

Totalmente recuperada tras pasar el coronavirus junto a su pareja, Sergio Ramos, la presentadora ha retomado su agenda profesional por todo lo alto. Este miércoles le ha tocado presentar cinco piezas de trajes de baño diseñados por ella.

Pensados para todo tipo de cuerpos, con el propósito de que todas las mujeres se sientan a gusto en su propia piel, el lema de marca reza así: "Te sienta bien, te sientes mejor".

"Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante", ha confesado la modelo a Europa Press.

Pero lo que no ha revelado es que también se ha convertido en la mejor embajadora de la marca haciendo de imagen para el vídeo promocional, que ya se ha publicado en redes sociales.

Además, la colección alienta a la versatilidad tal y como ha explicado Pilar al medio citado anteriormente: "No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!".