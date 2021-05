El pique de Danna Paola y Risto Mejide en 'Top Star': "Estoy hablando yo. Cuando termine, puedes agregar algo más"

Danna Paola y Risto Mejide, 'mentores' en el nuevo talent musical de Telecinco, Top Star, han protagonizado este viernes un pique a la hora de intervenir para opinar sobre los concursantes.

Después de que Risto Mejide diese un toque de atención a Danna Paola por haberle interrumpido al dar una valoración, llegó el turno contrario, en el que Mejide intervino durante el turno de la mexicana.

Todo ocurrió tras la actuación, por segunda vez, de los más votados de cada categoría, Joana, Marcelino y Genis. "Estamos enfrente de artistas maravillosos, que de verdad admiro mucho", calificaba Danna Paola, que puntualizaba que había hecho cantar a Marcelino en una segunda ocasión.

Ante este comentario, Risto Mejide ha interrumpido a su compañera para matizar sus palabras: "Que conste que la gente ya había votado cuando le hiciste cantar. Está aquí por méritos propios", ha señalado el conocido juez de concursos.

Las palabras de Mejide no sentaron bien a Danna Paola, que le reprochó: "¿Ahora puedo hablar yo? Estoy hablando yo, Risto. Cuando termine de hablar yo, puedes agregar algo más".

Tras esa respuesta, Mejide se quedó sin palabras y asintió dándole la razón, mientras que Isabel Pantoja, que observaba desde su asiento de jurado el roce entre sus compañeros, añadía: "Te la tenía guardada".

No es la primera vez que Risto Mejide y Danna Paola protagonizan un desencuentro en el programa, ya que la semana pasada el presentador de Todo es mentira tuvo su primer roce con su compañera: "Está bien que me interrumpas, pero no está bien que no me dejes acabar", le dijo Mejide. Posteriormente, la mexicana preguntó "¿puedo continuar, Risto?", a lo que este respondió: "Puedes empezar. Hay unos turnos, querida Danna", zanjó entonces.