Este viernes, Telecinco emitió Top Star. El estreno tomó el relevo de Got Talent y generó expectación al tratarse de un formato nuevo y de la primera aparición en televisión de Isabel Pantoja en mucho tiempo. Y es que, esta desapareció de los focos en el momento en el que su hijo, Kiko Rivera, sacó a la luz todo aquello relacionado con la herencia de Paquirri, Cantora y mucho más.

Desde entonces, todo tipo de personalidades han ido apareciendo en televisión y cuestionando a la folclórica, dejando su lugar en una tesitura muy difícil. Sin embargo, en este formato es una mentora más, junto a Danna Paola y Risto Mejide. Eso sí, hizo un par de comentarios que parecieron dardos para sus hijos, Paquirrín e Isa Pantoja.

El primero ocurrió al introducir una de las secciones del formato, llamada Mamá, quiero ser artista. En ella participaron, precisamente, hijos e hijas de famosos que buscaban reivindicar su carrera como cantantes al margen de sus raíces. Al comentarla, Risto Mejide le preguntó a la tonadillera si creía que el talento se heredaba. "No", dijo ella sin un ápice de duda.

La pregunta se hizo con una clara doble intención, pero la respuesta, por su contundencia, también, pues Kiko Rivera se dedica a la música e Isa Pantoja, la benjamina de la familia, lo ha intentado en varias ocasiones. Después, al juzgar a uno de los concursantes, Risto Mejide dijo: "La afinación está sobrevalorada, yo estoy harto de ir a conciertos buenísimos de cantantes que no afinan".

"No, ahí sí que no. Yo no puedo con la desafinación. Y el autotune... autotune... a atún me pongo morada yo", bromeó la cantante en otra posible puñalada a sus hijos, pues en su música es habitual que se recurra a dicha herramienta.

Además, cabe destacar que la artista se mostró mucho más ácida que en Idol Kids, un talent infantil en el que se le solía criticar su falta de dureza a la hora de valorar a los pequeños.