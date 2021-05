Gómez després de l'arrest de Rubio en Azud: "Al PSOE no li tremola la mà a l'hora de dirimir responsabilitats internes"

"El Partit Socialista, una vegada més, ha sigut exemplar en les mesures que ha pres", ha assegurat Gómez, que s'ha referit així a la decisió de cessar Rubio com a subdelegat del Govern i a la de suspendre-li de militància en el PSPV-PSOE i obrir un expedient després de conéixer-se la seua detenció en l'operació Azud.

La també secretària general del PSPV a València i edil de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la 'Ruta Berlanga' dins de les accions vinculades a l'Any García Berlanga, preguntada per la detenció de Rafael Rubio. Aquest últim va ser fins al seu nomenament com a subdelegat del Govern coordinador d'Urbanisme en el consistori valencià.

En el marc del cas Azud, el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga presumptes comissions amb factures suposadament fictícies que diverses empreses adjudicatàries d'obra pública de l'Ajuntament de València haurien realitzat. La causa, que va arrancar en 2017 i roman secreta, està oberta per delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i tràfic d'influències.

Aquest dijous, en una segona fase d'aquest cas es va dur a terme la detenció de diverses persones, entre elles la de Rafael Rubio i la de l'exvicealcalde de la capital valenciana amb el PP, Alfonso Grau.

Sandra Gómez ha ressaltat que Rafael Rubio "ha sigut cessat de les seues responsabilitats institucionals" i que "s'ha obert un expedient dins del Partit Socialista". "Crec que que som el partit que, una vegada més, ha demostrat que arriba més lluny a l'hora de buscar i depurar responsabilitats", ha insistit.

La vicealcaldesa ha considerat que aquest és "un exemple que a dia de hui" no ha vist "en cap altre partit polític, tant d'esquerres com de dretes". "Crec que que des d'eixe punt de vista, que això és el que importa i el que compta. Al Partit Socialista no li tremola el pols, no li tremola la mà, com a altres partits, a l'hora de dirimir responsabilitats internes", ha subratllat Gómez.

Per la seua banda, el portaveu del PSPV en la ciutat de València i edil d'Hisenda en el seu ajuntament, Borja Sanjuán, ha manifestat aquest divendres, també preguntat per la detenció de Rubio i el cas Azud, la idea apuntada per Sandra Gómez i ha valorat "la contundència" dels socialistes enfront de la corrupció.

"Aquest partit ha sigut contundent com cap altre amb els casos de corrupció i ha sigut especialment contundent quan s'ha posat en dubte a alguna persona que formava part d'aquest partit", ha exposat, al mateix temps que ha dit que "ja li agradaria" a qualsevol altra formació "tindre la fulla de servici i la contundència que ha mostrat el Partit Socialista en aquestes ocasions".

"MOLTA CARRERA PERSONAL I MOLTA VIDA"

"Això és inqüestionable. Precisament, el PSPV en aquesta ciutat i en aquesta comunitat, durant els anys més durs de la corrupció, va lluitar i molt per a acabar" amb ella, "fins i tot, acudint als tribunals i posant el seu propi patrimoni al servici dels valencians" en eixa lluita, ha afegit Sanjuán.

"Molta gent es va deixar molta carrera personal i molta vida a acabar amb la corrupció en aquesta comunitat. Afortunadament, si hui parlem de la corrupció en aquesta comunitat com d'un fet passat és, entre altres coses, perquè moltíssims companys que ens van antecedir ho van donar tot per a acabar amb la corrupció", ha insistit el portaveu socialista