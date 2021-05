Entitats socials reclamen davant la Junta d'Accionistes de Caixabank "que retorne els diners del rescat en vivendes"

Al costat dels sindicats de Caixabank, que també es concentraven aquest divendres davant el Palau de Congressos, la plataforma ha advertit que la fusió de Bankia i Caixabank "suposa el primer banc espanyol però per a la societat suposa danys terribles".

"No podem permetre que s'apropien i que roben allò que és nostre", ha advertit el portaveu de la PAH a la Comunitat Valenciana, José Luis González, qui ha recordat que l'Estat va rescatar la banca amb 60.000 milions d'euros i una de les partides més grans va ser el deute "impagat" de més de 24.000 milions de Bankia, ara integrada en Caixabank.

Per a la 'Iniciativa per una Llei que garantisca el dret a la Vivenda' és necessari reconstruir el parc públic amb la responsabilitat social de les vivendes buides d'aquests bancs, entre ells CaixaBank, entitat que, amb més de 25.000 vivendes, es constitueix com el segon propietari del país.

Així mateix reclama a Caixabank la "renovació immediata i obligatòria dels contractes de lloguer social" de vivendes que vinguen d'execucions de Bankia i Caixabank i la paralització dels desnonaments de famílies vulnerables.

UNA BANCA PÚBLICA

Des de la Plataforma denuncien que la fusió de Caixabank és "una oportunitat desaprofitada pel Govern i una de les més grans estafes a la ciutadania", ja que disposava del 61% de les accions de Bankia, que podrien haver donat pas a una Banca Pública.

Els col·lectius que integren la Iniciativa no renuncien a la creació d'aquesta Banca Pública "per la seua demostrada solvència en la banca pública europea", però mentrestant, exigeixen un pla de finançament que rescate persones i evite la pèrdua de més vivendes establint línies de crèdit públiques sense interessos, l'ampliació del codi de bones pràctiques i alternatives a més de 35.000 famílies davant la fi de la moratòria del 2024.

En aquest sentit, des d'EntreBarris, una de les organitzacions que integren la plataforma, han subratllat que els diners amb el qual es va rescatar a la banca procedeixen "dels impostos que paga la classe treballadora". "No pot ser que acabem pagant les seues pèrdues però després ells no repartisquen els seus beneficis". "És injust i hem vingut a dir prou", ha dit un dels seus portaveus.

Durant la protesta s'han escoltat lemes com 'Ni gent sense casa ni casa sense gent'o 'Cap veïna fora del barri.