Kris Jenner revela el personal y emotivo regalo que le hizo a Kim Kardashian por su cuarenta cumpleaños

La madre, y creadora, del clan más famoso de la televisión actual, Kris Jenner, ha acudido al podcast At Home with Linda and Drew Scott y ha hablado sobre los inicios de su carrera profesional y también sobre su maternidad y su nueva faceta como abuela de diez niños.

También ha podido contar alguna anécdota, entre ellas, una que hace referencia al último cumpleaños de Kim Kardashian. Este fue en octubre, fecha en la que la familia celebró una fiesta por los 40 años de la Kardashian más famosa.

Para la fiesta de Kim los Kardashian-Jenner no escatimaron en nada y recrearon todos los momentos importantes de los cumpleaños de la ex de Kanye West hasta la fecha. Su madre, Kris, ha revelado ahora el regalo no material que le hizo a su hija.

"Siempre pensé en escribir cartas a mis hijos para celebrar ocasiones especiales, pero la verdad es que me quita mucho tiempo porque suelo escribir cartas muy largas", comenzaba diciendo en el podcast de Linda y Drew.

Añadía además que: "Para el último cumpleaños de Kim el año pasado, me senté un buen rato para escribirle una carta muy bonita, en la que expresaba todo lo que sentía por ella." La mánager acabó escribiéndole una misiva de unas 20 páginas con todo tipo de anécdotas y recuerdos.

Parece que Kourtney (la hija mayor de Kris) y Kylie y Kendall Jenner (hijas menores) ya tienen sus respectivas cartas al igual que Kim. Los únicos hijos a los que la madre empresaria tiene que escribirles la correspondiente carta son Rob y Khloé Kardashian.