Picasso, Barceló y Turrell, propuesta de MPM para Día de los Museos en una jornada de puertas abiertas

Además de las obras de Picasso que componen 'Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023', los visitantes podrán recorrer la exposición 'Miquel Barceló. Metamorfosis', que se inauguraba a finales de enero, y sumergirse en la instalación Cherry del artista norteamericano James Turrell.

Cada año la red del ICOM (Consejo Internacional de Museos) celebra el Día Internacional de los Museos, y el Museo Picasso Málaga se une de nuevo con una jornada de puertas abiertas.

Así, es la ocasión para visitar la exposición 'Miquel Barceló. Metamorfosis' que pone la atención en la condición cultural trashumante del artista. Un conjunto escultórico de siete bronces de gran formato, que representa varias cerillas consumidas por el fuego, recibe al visitante en el patio renacentista del Museo. Ya en sala, se puede encontrar una selección de treinta cerámicas, pinturas de gran formato, un autorretrato y obras que aluden a las pinturas rupestres.

La exposición incluye también una serie de quince aguadas que el artista ha realizado para libro de la editorial francesa Gallimard, La métamorphose de Franz Kafka, junto a otras dos series de acuarelas realizadas en Tailandia y en la India. Esta muestra, que cuenta con la colaboración de Fundación "la Caixa", se completa con una selección de seis cuadernos de viajes.

El visitante necesitará permanecer varios minutos en la sala oscura, antes de empezar a percibir la luz monocroma de Cherry. James Turrell, un artista que trabaja directamente con la luz y el espacio para crear obras de arte que nos interrogan sobre el modo en que funciona la visión y provocan una sensación inquietante e hipnótica. Con la colaboración de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA).

Además, en la sala de proyección se emite de forma continua tres vídeos sobre el artista norteamericano: la producción del Museo Picasso Málaga James Turrell, Cherry, 1998 (2020); James Turrell: You Who Look, que dirigió Jessica Yu en 2015; y James Turrell's Roden Crater, del director Peter Vogt (2013).

Por su parte, 'Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023' proporciona un conocimiento más profundo de la trayectoria artística de Picasso. La colección acoge ahora la obra invitada Copa, periódico y dado, realizada por Picasso en el verano de 1914, que pertenece a la colección del Musée national Picasso-Paris.

Se trata de un pequeño cuadro en relieve, realizado convirtiendo una caja de cigarros puros en un espacio-marco, con trozos de hojalata recortada y sobrepintada -que eran parte de una lata de leche en polvo- y trozos de madera.

PROGRAMA EDUCATIVO

Por otro lado, con motivo de esta celebración, el Museo Picasso Málaga realizará durante la semana del 17 al 21 de mayo cuatro sesiones diarias de visitas y talleres. Aquellas instituciones y colegios interesados en participar pueden contactar con educacion@mpicassom.org

Así, Habla el barro, es una visita taller vinculada con la obra cerámica mostrada en la exposición temporal Miquel Barceló. Metamorfosis para colectivos en situación de vulnerabilidad social de la ciudad de Málaga.

Dirigido a Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato, Formas de tierra es una actividad al aire libre de técnicas cerámicas vinculadas a la obra de Picasso, expuesta en la Colección del MPM y la muestra temporal de Miquel Barceló. Los escolares manipularan arcillas no contaminantes y engobes naturales para trabajar el barro, un elemento de creación innovador a la vez que ancestral.