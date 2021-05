Mor l'artista valencià Miguel Borrego

De la seua activitat recent destaquen les exposicions individuals Paraíso del Sonámbulo (La Nau. Universidad de Valencia, 2019); Die neunte elegie. Cada cosa, una vez. solo una. (Espai d'art Contemporani. Centre de Documentació d'Art València Contemporani Romà de la Calle,2018); El rumor, la máscara (Kir Royal Gallery, 2015); La escritura ciega (Las Cigarreras. Alicante,2014); Mudanza (Centre del Carme, Valencia 2012); Las cosas últimas (Palau de la Música de Valencia, 2008); La stanza, il sogno. Encuentro entre dos Mares (Bienal de Sao Pâulo- Valencia, Generalitat Valenciana, 2007) i Anónimo e impropio (Galería Paz y Comedias, 2006).

Ha exposat de manera individual i col·lectiva en diferents galeries com en Luis Adelantado o Paz y Comedias (Valencia); Kir Royal (Valencia-Madrid); Alfredo Viñas (Málaga) y en distintas ferias como Arco Madrid, CIGE Beiging, Kiaf Seoul, JustMadrid, ArtKoln, Positions Berlin, The others Artfair Torino o ArtMadrid.

Algunes de les exposicions col·lectives han sigut Cartografías de la Creatividad (Centre del Carme); A pie de cama. Miradas sobre un espacio cotidiano (Sala Parpalló) y Monstruos. Historias, promesas y derivas (Fundación Chirivella Soriano), totes a València.

Ha sigut seleccionat en innombrables certàmens i premis de pintura i escultura. Dels últims premis es troba el Primer Premi en el XVIII Premi de Pintura de la Real Acadèmia de Belles arts de València en 2017; Primer Premi d'Escultura Biennal de Meliana, del mateix any; Primer premi de Pintura Fira d'Agost de Xàtiva, així com l'Accésit de Certamen de Pintura Salvador Soria Vila de Benissa de 2018; Primer premi XXVI Biennal de Pintura Vila de Paterna de 2018 i l'accésit en el Premi de pintura Milagros Mir Catarroja de 2017.