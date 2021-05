Quién es Elena Tsagrinou, representante de Chipre en Eurovisión 2021 con 'El Diablo'

Elena Tsagrinou representará a Chipre en la primera semifinal de Eurovisión 2021, que será el próximo 18 de mayo, donde tratará de conseguir un puesto en la gran final, que se celebrará el sábado 22 de mayo.

Lo hará con la canción El Diablo, un tema compuesto por Thomas Stengaard, Jimmy 'Joker' Thornfeldt, Laurell Barker y OXA. La letra está escrita en inglés, aunque posee título y expresiones en español. Se trata de una canción de género pop comercial.

Las redes sociales han acusado de plagio la canción, cuyo estribillo, según los usuarios, parece una copia entre Bad romance, de Lady Gaga, y Anywhere, de Rita Ora, tal y como recoge RTVE.

Datos biográficos de Elena Tsagrinou

La cantante es originaria de nació en Atenas en el año 1994 y, actualmente, cosecha un gran éxito tanto en Grecia como Chipre. Fue a los 14 años cuando alcanzó la fama en su país gracias al programa Greece Got Talent, donde llegó a la semifinal.

En el año 2013 se unió a la banda OtherView durante cinco años, tras los cuales inició su carrera en solitario. Lanzó su primer single con el título Pame Ap' Tin Arxi, escrito por Dimitris Kontopoulos y Nikos Moraitis en 2020.

Además, ha participado en varios programas de televisión, como Just The 2 Of Us y The Voice of Greece en 2016 y 2017, respectivamente. Desde octubre de 2020, presenta el programa K-POP.