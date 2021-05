El príncipe Harry confiesa haber acudido al súper de incógnito para ver a Meghan: "Fingimos que no nos conocíamos"

El príncipe Harry y Meghan Markle no paran de generar contenido allá donde van. Parece que su salida de la Casa Real británica ha supuesto una liberación en todos los sentidos para ellos. Harry ha acudido recientemente al programa de podcast estadounidense Armchair Expert y ha hecho algunas declaraciones que han llamado la atención.

En la primera visita de Meghan a Londres para ver al príncipe, fueron al supermercado con mucha discreción para no llamar la atención. "Llevaba una gorra de béisbol e iba mirando al suelo, tratando de permanecer de incógnito", decía en el podcast Harry.

Según del duque de Sussex, fingieron que no se conocían colocándose cada uno en un pasillo del establecimiento y hablando de lo que necesitaban comprar por mensaje: "La primera vez que Meghan y yo quedamos para que viniera a quedarse conmigo, nos encontramos en un supermercado de Londres, fingiendo que no nos conocíamos, enviándonos mensajes de texto desde el otro lado de los pasillos".

Harry también tuvo tiempo para hablar de su experiencia como parte de la realeza y describió su vida como "una mezcla entre El show de Truman y vivir en un zoo". Al preguntarle si se sentía encerrado o atrapado dijo: "Es el trabajo, ¿no? Hay que sonreír y aguantar. Sigue adelante. Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería este trabajo, que no quería estar ahí. No quiero hacer esto. Mira lo que le hizo a mi madre, ¿cómo voy a sentar la cabeza y tener una esposa y una familia cuando sé que va a volver a pasar?".

Afirmó que cuando comenzó a ir a terapia "fue como si la burbuja hubiera estallado". "Saqué la cabeza de la arena, me la sacudí bien y me dije: estás en esta posición de privilegio, deja de quejarte y de pensar que quieres algo diferente -hazlo diferente- porque no puedes salir. ¿Cómo vas a hacer estas cosas de forma diferente, cómo vas a hacer que tu madre se sienta orgullosa y a utilizar esta plataforma para cambiar de verdad?", añadía.

Harry y Meghan han firmado un acuerdo millonario con Spotify para tener su propio espacio de podcast llamado Archewell Audio, por lo que esto ha llevado a algunas personas a pensar que la aparición del príncipe en Armchair Expert tiene que ver con esto.